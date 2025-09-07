ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ КОНСТАНТИНА ЗАТУЛИНА

«Вы являетесь тем политиком, который всегда, во все сложные для Абхазии времена, был рядом с нашим народом, отстаивая интересы нашей страны. Вы были рядом с национальным лидером и Первым Президентом Абхазии Владиславом Ардзинба. Вы по-прежнему продолжаете всесторонне оказывать помощь нашей стране, за что мы вам искренне благодарны. Народ Абхазии относится к вам с глубоким уважением и всегда рад видеть вас в нашей республике», – сказал Бадра Гунба.

Президент пожелал Константину Затулину крепкого здоровья и успехов.