июня 24 2024

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ КОНСТАНТИНА ЗАТУЛИНА

Новости Воскресенье, 07 сентября 2025 13:49
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ КОНСТАНТИНА ЗАТУЛИНА

Сухум. 7 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба по телефону поздравил депутата Государственной Думы и почётного гражданина Абхазии Константина Затулина с днём рождения.

Президент выразил глубокую благодарность Константину Затулину за всестороннюю поддержку, которую он оказывает Абхазии.

«Вы являетесь тем политиком, который всегда, во все сложные для Абхазии времена, был рядом с нашим народом, отстаивая интересы нашей страны. Вы были рядом с национальным лидером и Первым Президентом Абхазии Владиславом Ардзинба. Вы по-прежнему продолжаете всесторонне оказывать помощь нашей стране, за что мы вам искренне благодарны. Народ Абхазии относится к вам с глубоким уважением и всегда рад видеть вас в нашей республике», – сказал Бадра Гунба.

Президент пожелал Константину Затулину крепкого здоровья и успехов.

