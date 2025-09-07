ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ РЕКТОРА АГУ АЛЕКО ГВАРАМИЯ

Глава государства отметил неоценимый вклад Алеко Алексеевича в развитие науки и образования в Абхазии. Бадра Гунба подчеркнул, что под руководством учёного-математика с мировым именем главный ВУЗ страны стал центром научной мысли и образовательных инициатив, где формируются кадры, способные решать самые сложные задачи на благо нашего государства.

«Ваши труды в области науки и педагогики получили широкое признание. Вы сумели объединить вокруг себя сильный профессорско-преподавательский коллектив, способный не только передавать знания, но и вести активную научно-исследовательскую работу. Благодаря этому АГУ продолжает укреплять свой авторитет в образовательном и научном пространстве», — сказал Бадра Гунба.

Президент также отметил роль академика Алеко Гварамия в общественно-политической жизни страны.

«Ваши человеческие качества – открытость, мудрость, отзывчивость и умение находить общий язык с людьми – снискали Вам искреннее уважение коллег, студентов и широкой общественности. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет плодотворной деятельности, счастья и благополучия. Пусть Ваша энергия и преданность делу ещё долгие годы служат развитию науки, образования и укреплению нашего государства», – сказал Бадра Гунба.