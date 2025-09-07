 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ РЕКТОРА АГУ АЛЕКО ГВАРАМИЯ

Новости Воскресенье, 07 сентября 2025 13:51
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ РЕКТОРА АГУ АЛЕКО ГВАРАМИЯ

Сухум. 7 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил по телефону ректора Абхазского государственного университета, доктора физико-математических наук, академика Алеко Гварамия с юбилеем.

Глава государства отметил неоценимый вклад Алеко Алексеевича в развитие науки и образования в Абхазии. Бадра Гунба подчеркнул, что под руководством учёного-математика с мировым именем главный ВУЗ страны стал центром научной мысли и образовательных инициатив, где формируются кадры, способные решать самые сложные задачи на благо нашего государства.

«Ваши труды в области науки и педагогики получили широкое признание. Вы сумели объединить вокруг себя сильный профессорско-преподавательский коллектив, способный не только передавать знания, но и вести активную научно-исследовательскую работу. Благодаря этому АГУ продолжает укреплять свой авторитет в образовательном и научном пространстве», — сказал Бадра Гунба.

Президент также отметил роль академика Алеко Гварамия в общественно-политической жизни страны.

«Ваши человеческие качества – открытость, мудрость, отзывчивость и умение находить общий язык с людьми – снискали Вам искреннее уважение коллег, студентов и широкой общественности. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет плодотворной деятельности, счастья и благополучия. Пусть Ваша энергия и преданность делу ещё долгие годы служат развитию науки, образования и укреплению нашего государства», – сказал Бадра Гунба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 07 сентября 2025 13:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ КОНСТАНТИНА ЗАТУЛИНА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.