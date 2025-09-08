7 ЛЕТ НАЗАД ТРАГИЧЕСКИ ОБОРВАЛАСЬ ЖИЗНЬ ГЕННАДИЯ ЛЕОНИДОВИЧА ГАГУЛИЯ
Сухум. 8 сентября 2025. Абхазия-Информ. 7 лет назад трагически оборвалась жизнь общественного и политического деятеля, трижды премьер-министра, основателя и первого президента Торгово-промышленной палаты Републики Абхазия Геннадия Леонидовича Гагулия.
В этот день мы вспоминаем не только об утрате руководителя, наставника и друга, но и о его вкладе в развитие нашего государства.
Геннадий Леонидович возглавлял правительство в самые критические для страны времена и всегда старался достойно выйти из сложившейся ситуации.
Его детище – Торгово-промышленная палата, еще задолго до признания независимости Абхазии, участвуя в зарубежных выставках, поднимала и продвигала имидж государства на международной арене.
Успешного выполнения сложных задач Геннадий Леонидович добивался не только благодаря своим деловым качествам и организаторским способностям, но и огромным личным связям в ближнем и дальнем зарубежье.
При всем при этом, он оставался скромным человеком, никогда громогласно не говорящем о своих личных заслугах.
У Геннадия Леонидовича было много планов и идей, в том числе и по работе ТПП, но их не удалось воплотить в реальность.
Вы были добрым и смелым, Геннадий Леонидович.
Покойтесь с миром.
Последнее от Super User
- КОНСТАНТИН ТАРБА: «ПОМОЧЬ ЖИТЕЛЯМ СУХУМА, ПОДДЕРЖАТЬ ИХ – НАША ГЛАВНАЯ ЗАБОТА»
- МЧС АБХАЗИИ ПЕРЕДАЛИ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПО СЛУЧАЮ 200-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА
- В СТОЛИЦЕ УСТАНОВИЛИ ОКОЛО 13 ТЫСЯЧ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 1,315 МЛРД РУБЛЕЙ