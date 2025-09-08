7 ЛЕТ НАЗАД ТРАГИЧЕСКИ ОБОРВАЛАСЬ ЖИЗНЬ ГЕННАДИЯ ЛЕОНИДОВИЧА ГАГУЛИЯ

Сухум. 8 сентября 2025. Абхазия-Информ . 7 лет назад трагически оборвалась жизнь общественного и политического деятеля, трижды премьер-министра, основателя и первого президента Торгово-промышленной палаты Републики Абхазия Геннадия Леонидовича Гагулия.

В этот день мы вспоминаем не только об утрате руководителя, наставника и друга, но и о его вкладе в развитие нашего государства.

Геннадий Леонидович возглавлял правительство в самые критические для страны времена и всегда старался достойно выйти из сложившейся ситуации.

Его детище – Торгово-промышленная палата, еще задолго до признания независимости Абхазии, участвуя в зарубежных выставках, поднимала и продвигала имидж государства на международной арене.

Успешного выполнения сложных задач Геннадий Леонидович добивался не только благодаря своим деловым качествам и организаторским способностям, но и огромным личным связям в ближнем и дальнем зарубежье.

При всем при этом, он оставался скромным человеком, никогда громогласно не говорящем о своих личных заслугах.

У Геннадия Леонидовича было много планов и идей, в том числе и по работе ТПП, но их не удалось воплотить в реальность.

Вы были добрым и смелым, Геннадий Леонидович.

Покойтесь с миром.