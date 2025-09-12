 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
В ГРОЗНОМ ВСТРЕТИЛИСЬ МАТЕРИ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ

Новости Пятница, 12 сентября 2025 20:58
Сухум. 12 сентября 2025. Абхазия-Информ. Представители сухумского отделения движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» встретились в Грозном с матерями добровольцев из Чечни погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Поездка была организована при поддержке Администрации Сухума.

На встречу пришли матери погибших воинов: Роза Бислана Рассаев – Роза Эскиева, Руслана Алиева – Марха Алиева, Мусы Абдулгапова – Патимат Абдулгапова, а также вдова Жалавди Кинтаева Айшат Кинтаева.

Председатель сухумского отделения движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Фируза Чамагуа выразила благодарность всем чеченским матерям, воспитавшим мужественных сыновей, которым стала небезразлична судьба малочисленного народа.

«Мы преклоняемся перед вами. Огромное вам спасибо за то, что вы воспитали таких сыновей. Они пришли к нам на помощь, когда началась война, подняли дух наших ребят. Многие из них пришли через перевалы», – обратилась к матерям погибших Фируза Чамагуа.

Многие из тех, кто прибыл добровольцем в Абхазию, были совсем юными. Но услышав о зверствах грузинских оккупационных войск, не смогли остаться в стороне.

«Смелый был, сказал мне: «Что, я буду бояться? Если суждено остаться жить, останусь», – вспоминает мать добровольца Мусы Абдулгапова Патимат Абдулгапова.

«Он мне сказал: «Зачем ты меня родила, если в трудную минуту не могу поехать туда, где нужна моя помощь?» Когда он сказал мне такие слова, я отпустила», – говорит мать добровольца Бислана Рассаева Роза Эскиева.

Роза Эскиева подарила матерям из Абхазии платки на память.

Многих родителей добровольцев уже нет в живых. Братья Нуради и Жалавди Кинтаевы прибыли в Абхазию в первые дни войны. Оба не вернулись живыми к матери. Одного из сыновей – Нуради – она ждала до конца своих дней. На войне он пропал без вести.

«У матери на войну поехали два сына – Кинтаев Жалавди и Кинтаев Нуради. На третий или четвертый день Кинтаев Нуради пропал без вести. Это дядя моих двух дочерей. И мама, которая всегда ждала своих сыновей, когда привезли и похоронили моего мужа, она благодарила Аллаха за это. А Нуради так и не приехал с абхазской земли. Мать умерла два года назад. От всех матерей я выражаю вам глубокую благодарность за то, что не забываете наших ребят», – сказала вдова добровольца Жалавди Кинтаева Айшат Кинтаева.

Матерей из Чечни пригласили в Абхазию, а от имени главы Администрации Сухума Тимура Агрба им преподнесли подарки.

После встречи матери погибших воинов из Абхазии и Чечни вместе с пришедшими на встречу добровольцами Анзором Магомадовым, Турпал-Али Байсуевым и Сулиманом Мицаевым прогулялись по Грозному. Они рассказывали друг другу о сыновьях, вспоминали военные годы, обещали встречаться чаще в Абхазии и в Чеченской Республике.

Во время поездки в Чечню представители движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» встретились с представителем мэрии Грозного Турпал-Али Шамильхановым и передали ему памятные подарки для мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова.

Материал подготовила Мадина Бганба.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 12 сентября 2025 21:06

