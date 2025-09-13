ДЕЛЕГАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ УЧАСТВУЕТ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА САМАРЫ

«Дружба между городами и странами – это всегда во благо. Совсем недавно я был в Абхазии, заключили ряд стратегически важных для наших городов соглашений. Наш самарский оркестр впервые выступил за границей на Дне города Сухума, с городом Гудаута намерены реализовать важные для детей и развития туризма проекты. Брест и Самара стали побратимами всего два года назад, и я горжусь тем, что у Самары такие побратимы!» – сказал Иван Носков.

Участники встречи обсудили перспективы реализации ряда совместных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, образовательных программ и культурных обменов.

Во время своего пребывания в Самаре делегации Абхазии и Беларуси побывают с экскурсией в этнокультурном парке дружбы народов и в Детской картинной галерее, а также посетят мероприятия Дня города – всероссийский фестиваль «На сопках Маньчжурии», выставку «Сделано в Самаре» и др.