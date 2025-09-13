ДЕЛЕГАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ УЧАСТВУЕТ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА САМАРЫ

 

Суббота, 13 сентября 2025 18:09
Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. Делегация администрации Сухума во главе с заместителем главы Администрации города Сухум Астамуром Ашуба принимает участие в праздновании Дня города Самары. 13 сентября состоялась встреча главы города Самара Ивана Носкова с заместителем главы администрации города Сухум Астамуром Ашуба, прибывшим на празднование Дня города.

«Дружба между городами и странами – это всегда во благо. Совсем недавно я был в Абхазии, заключили ряд стратегически важных для наших городов соглашений. Наш самарский оркестр впервые выступил за границей на Дне города Сухума, с городом Гудаута намерены реализовать важные для детей и развития туризма проекты. Брест и Самара стали побратимами всего два года назад, и я горжусь тем, что у Самары такие побратимы!» – сказал Иван Носков.

Участники встречи обсудили перспективы реализации ряда совместных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, образовательных программ и культурных обменов.

Во время своего пребывания в Самаре делегации Абхазии и Беларуси побывают с экскурсией в этнокультурном парке дружбы народов и в Детской картинной галерее, а также посетят мероприятия Дня города – всероссийский фестиваль «На сопках Маньчжурии», выставку «Сделано в Самаре» и др.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 13 сентября 2025 18:11

