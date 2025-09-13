 

ДЕЛЕГАЦИЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА САМАРА

Суббота, 13 сентября 2025
ДЕЛЕГАЦИЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА САМАРА

Сухум. 13 сентября 2025. Абхазия-Информ. По приглашению главы городского округа Самара И.Н. Носкова делегация Администрации Гудаутского района принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города. В составе официальной делегации глава Администрации Гудаутского района Валерий Авидзба, замглавы по сельскому хозяйству Рушбей Кварацхелия, главный архитектор района Адгур Тарба, советник главы администрации Арнольд Дзари-ипа.

В ходе официального приема, Валерий Авидзба вручил памятные подарки мэру Самары Ивану Носкову, пожелав жителям города мира и процветания.

«В первую очередь, выражаю благодарность за приглашение принять участие в праздновании сегодняшнего дня. Городу, который получил звание города трудовой доблести, исполняется 439 лет со дня основания. Я желаю всем жителям этого славного города мира, добро и процветания! Еще два месяца назад мы с вами подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей. Мы сделали с вами большой, уверенный шаг и уже уверенно реализуем намеченные цели!» – отметил Валерий Авидзба.

