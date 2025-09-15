 

АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ВЗЯЛИ ЗОЛОТО И БРОНЗУ НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КЕКУСИНКАЙ

Новости Понедельник, 15 сентября 2025 21:26
АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ВЗЯЛИ ЗОЛОТО И БРОНЗУ НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КЕКУСИНКАЙ

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. Баграт Кутарба стал победителем, а Самед бабаев – бронзовым призером Всероссийских соревнований по киокусинкай в рамках XVII Всероссийских юношеских Игр боевых искусств. Соревнования проходили с 12 по 15 сентября в городе Анапе. Организатором выступил Союз боевых искусств России.

В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из 16 команд, представлявших Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Оренбургскую, Пензенскую, Тульскую области, Камчатский, Хабаровский, Краснодарский и Ставропольский края, Республику Мордовия, Республику Крым, Ростовскую область, Санкт-Петербург, а также Гомель (Беларусь) и Сухум (Республика Абхазия).

Абхазские спортсмены выступают за команду «Кумитэ» (Сухум), тренируются под руководством президента Федерации кекусинкай Республики Абхазия, заслуженного тренера Абхазии Виталия Читанава.

Выезд команды на соревнования стал возможен благодаря финансовой поддержке генерального директора РУП «РЦТРМ» Адамыра Лагвилава.

