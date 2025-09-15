АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ВЗЯЛИ ЗОЛОТО И БРОНЗУ НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КЕКУСИНКАЙ

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. Баграт Кутарба стал победителем, а Самед бабаев – бронзовым призером Всероссийских соревнований по киокусинкай в рамках XVII Всероссийских юношеских Игр боевых искусств. Соревнования проходили с 12 по 15 сентября в городе Анапе. Организатором выступил Союз боевых искусств России.