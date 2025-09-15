 

ШАХМАТНЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ТУРНИР «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ»

Новости Понедельник, 15 сентября 2025 21:28
ШАХМАТНЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ТУРНИР «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ»

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. При поддержке МУ администрации Сухума «Управление по делам молодежи и спорта» и Федерации шахмат Абхазии, состоялся традиционный открытый детский рейтинговый турнир «Алашара – молодые надежды» в категориях до 7 и до 9 лет. Победителями стали:

Среди мальчиков до 7 лет - Назаренко Марк (Сухум), Акопян Арарат (Гулрыпш), Гарибов Александр (Сухум).

Среди девочек до 7 лет – Бадртдинова Милана (Уфа), Лакербая Дея (Гагра), Рштуни Александра, Зухба София (Сухум.)

Среди мальчиков до 9 лет – Хинтба Глеб (Гудаута), Агрба Давид (Сухум), Катиба Сандро (Сухум).

Среди девочек до 9 лет – Гургулиа Александра (Сухум), Гулария Эмили (Гудаута), Багапш Ирэна (Сухум).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами.

