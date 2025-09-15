ЭКСПЕРТ ПРИЗВАЛ НЕ ЖДАТЬ РЕЗКОГО СОКРАЩЕНИЯ ЦЕН НА ТУРЫ В АБХАЗИЮ, БЕЛОРУССИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ

«Резкого сокращения стоимости ждать не стоит. Просто многие компании, которые не могли позволить себе страховку в размере 50 миллионов рублей, чтобы заняться этими странами (Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия), сейчас они будут этим заниматься от 500 тысяч рублей. Тогда рынок сбалансирует стоимость в эти направления. Было бы возможностью получать правильные предложения и избежать мошенничества. Могут появиться фейковые турагентства в интернете. Я бы предостерёг в первую очередь от этого», – сказал Голов.

Ранее в кабмине РФ утвердили список соседних стран с благоприятными условиями для туристов. Для туроператоров, продающих туры в эти сопредельные государства, будут действовать льготы. В перечень включили Абхазию, Белоруссию и Южную Осетию.