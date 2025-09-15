КОНКУРС НА ЛАНДШАФТНЫЙ ПРОЕКТ АПЕЛЬСИНОВОЙ УЛИЦЫ В СУХУМЕ

Что нужно?

Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ . Администрация г. Сухум, Абхазский государственный университет и группа «Комфорт и безопасность» Команды Абхазии объявляют конкурс на создание концепции ландшафтного проекта Апельсиновой улицы по ул. Джанашия.

• Общая концепция озеленения улицы.

• Дизайн элементов городской среды: лавочки, урны и др. (приветствуется в 3D).

Примите участие в создании комфортного и вдохновляющего пространства, которое станет украшением Сухума.

Сроки проведения:

• Прием заявок: с 16 сентября по 5 октября 2025 г.

• Шорт-лист: после оценки жюри.

• Итоги: решение главы администрации и главного архитектора.

Приз: Победитель воплотит свою концепцию на Апельсиновой улице, оставив след в истории Сухума!

Приглашаются студенты АГУ и архитекторы со всей республики. Ваши идеи могут сделать Сухум красивее и современнее!

Связь с координатором: Хеладзе Серафима (финалистка «Команды Абхазии»), телефон/WhatsApp/Telegram: +7(940)955-53-53.

Email: apelsinovaya_ylitsa@inbox.ru

Участвуйте, творите, вдохновляйте!