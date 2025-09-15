КОНКУРС НА ЛАНДШАФТНЫЙ ПРОЕКТ АПЕЛЬСИНОВОЙ УЛИЦЫ В СУХУМЕ
Сухум. 15 сентября 2025. Абхазия-Информ. Администрация г. Сухум, Абхазский государственный университет и группа «Комфорт и безопасность» Команды Абхазии объявляют конкурс на создание концепции ландшафтного проекта Апельсиновой улицы по ул. Джанашия.
Что нужно?
• Общая концепция озеленения улицы.
• Дизайн элементов городской среды: лавочки, урны и др. (приветствуется в 3D).
Примите участие в создании комфортного и вдохновляющего пространства, которое станет украшением Сухума.
Сроки проведения:
• Прием заявок: с 16 сентября по 5 октября 2025 г.
• Шорт-лист: после оценки жюри.
• Итоги: решение главы администрации и главного архитектора.
Приз: Победитель воплотит свою концепцию на Апельсиновой улице, оставив след в истории Сухума!
Приглашаются студенты АГУ и архитекторы со всей республики. Ваши идеи могут сделать Сухум красивее и современнее!
Связь с координатором: Хеладзе Серафима (финалистка «Команды Абхазии»), телефон/WhatsApp/Telegram: +7(940)955-53-53.
Email: apelsinovaya_ylitsa@inbox.ru
Участвуйте, творите, вдохновляйте!
