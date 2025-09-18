ИНАР САДЗБА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «KAZAN DIGITAL WEEK – 2025»
Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ. Председатель парламентского Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Инар Садзба принимает участие в Международном форуме «Kazan Digital Week – 2025». Форум проходит в столице Республики Татарстан городе Казани с 17 по 19 сентября.
Миссия Форума «Kazan Digital Week – 2025» – содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных, как основу лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве.
Работа Форума проходит по тематическим направлениям:
– Интеллектуальные транспортные системы;
– Цифровые технологии в государственном управлении;
– Цифровая индустрия 4.0;
– Цифровые технологии в образовании;
– Цифровые технологии в культуре;
– Кибербезопасность нового времени;
– Экосистема финтех;
– Инновации, интегрированные в бизнес;
– Цифровые технологии в здравоохранении и медицине;
– Цифровые технологии в сельском хозяйстве.
