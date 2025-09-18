ИНАР САДЗБА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «KAZAN DIGITAL WEEK – 2025»

Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ. Председатель парламентского Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Инар Садзба принимает участие в Международном форуме «Kazan Digital Week – 2025». Форум проходит в столице Республики Татарстан городе Казани с 17 по 19 сентября.