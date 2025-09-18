 

ИНАР САДЗБА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «KAZAN DIGITAL WEEK – 2025»

Новости Четверг, 18 сентября 2025 20:01
ИНАР САДЗБА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «KAZAN DIGITAL WEEK – 2025»

Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ. Председатель парламентского Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Инар Садзба принимает участие в Международном форуме «Kazan Digital Week – 2025». Форум проходит в столице Республики Татарстан городе Казани с 17 по 19 сентября.

Миссия Форума «Kazan Digital Week – 2025» – содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных, как основу лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве.

Работа Форума проходит по тематическим направлениям:

– Интеллектуальные транспортные системы;

– Цифровые технологии в государственном управлении;

– Цифровая индустрия 4.0;

– Цифровые технологии в образовании;

– Цифровые технологии в культуре;

– Кибербезопасность нового времени;

– Экосистема финтех;

– Инновации, интегрированные в бизнес;

– Цифровые технологии в здравоохранении и медицине;

– Цифровые технологии в сельском хозяйстве.

