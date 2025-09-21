 

АБХАЗИИ ПЕРЕДАЛИ СИМВОЛ ГОСТЕПРИИМСТВА

Новости Воскресенье, 21 сентября 2025 22:45
АБХАЗИИ ПЕРЕДАЛИ СИМВОЛ ГОСТЕПРИИМСТВА

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. Команда президентской платформы «Россия – страна возможностей» передала делегации Республики Абхазия расписанный вручную самовар – символ дружбы, мира и гостеприимства. Церемония прошла в рамках Слёта Всемирного фестиваля молодежи, объединившего в Нижнем Новгороде тысячи молодых людей из разных стран.

Самовар – не просто предмет быта, а настоящее произведение искусства, созданное руками молодежи со всего мира. Уникальный самовар был украшен участниками фестиваля на стенде президентской платформы «Россия – страна возможностей». Молодые лидеры из разных стран оставили на нем свои пожелания, национальные символы и рисунки, превратив традиционный предмет быта в произведение искусства, олицетворяющее межкультурный диалог и творческую энергию молодёжи.

Передача самовара прошла в теплой и дружественной атмосфере, став ярким событием Слета ВФМ, который продолжает объединять молодежь из разных стран мира вокруг общих ценностей мира, дружбы и сотрудничества. Самовар торжественно вручила директор по коммуникациям президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Добрина вице-премьеру, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Республики Абхазия Таращу Хагба. Этот жест символизирует крепнущее партнерство между президентской платформой и Республикой Абхазия, которое реализуется через ряд значимых совместных проектов, направленных на раскрытие талантов и создание новых возможностей.

«Республика Абхазия представлена большой делегацией на Слёте Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Нижнем Новгороде. Не описать словами ту сказочную атмосферу, в которую мы окунулись. Сейчас прошла церемония вручения подарков на стенде президентской платформы «Россия – страна возможностей». Очень приятно вновь видеть своих друзей, которые сегодня нам помогают в продвижении очень важных проектов. Общими силами, мы реализовываем лучшие практики президентской платформы на территории Абхазии. Это позволяет людям проявить свой потенциал, воплощать в жизнь самые смелые идеи и вносить существенный вклад в процветание и развитие Абхазии. Не случайно, что все проекты вновь созданной АНО «Команда Абхазии» вызывают такой живой интерес, – подчеркнул Таращ Хагба. – Наша страна испокон веков славится своим гостеприимством, и этот уникальный самовар, украшенный пожеланиями молодежи всего мира, займет достойное место на нашем застолье. Обязательно устроим настоящее чаепитие по-абхазски – с душистым чаем и традиционными угощениями, в лучших традициях нашего радушия!»

Одним из ключевых направлений сотрудничества является развитие сферы туризма и гостеприимства – традиционных ценностей, которые глубоко объединяют народы России и Абхазии. Именно эти принципы легли в основу совместного конкурса «Гостеприимная Абхазия», который помогает выявлять и поддерживать молодых профессионалов, способных внести вклад в развитие туристической индустрии республики.

«У президентской платформы уже сложилось эффективное и многогранное сотрудничество с Республикой Абхазия. Оно началось с конкурса «Команда Абхазии», из которого выросло множество успешных проектов, включая нынешний конкурс «Гостеприимная Абхазия». Уверена, что этот уникальный самовар, символ гостеприимства, в создании которого приняли участие представители молодежи со всего мира, станет еще одним шагом к привлечению в солнечную Абхазию туристов и откроет новые возможности для жителей республики продемонстрировать свое искреннее гостеприимство, которое является вашей визитной карточкой», – отметила директор по коммуникациям президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Добрина.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» уделяет особое внимание работе с молодежью, укреплению мира и дружбы между странами. Передача «Самовара дружбы» стала еще одним шагом в построении доверительных отношений и создании общего будущего, основанного на взаимном уважении и сотрудничестве.

