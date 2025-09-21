ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ РОСМОЛОДЕЖИ

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ . В рамках деловой программы Слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде состоялась рабочая встреча вице-премьера, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараща Хагба с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорием Гуровым. Во встрече приняли участие заместитель председателя Госкомитета Роман Цкуа, статс-секретарь Идрис Кара-Осман-оглы, начальник молодежного отдела Госкомитета Беслан Аршба, заместитель председателя Госкомитета по репатриации Астамур Багателия, генеральный директор АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи» Дмитрий Иванов.

Участники встречи обсудили реализацию существующих и перспективы запуска новых совместных проектов, программ обмена и образовательных инициатив, направленных на укрепление дружественных связей между молодежью двух стран. В числе ключевых инициатив рассматривается проект по открытию представительства Дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии и доступ молодых людей из Абхазии к грантовым конкурсам Росмолодежи. Соответствующие механизмы для участия граждан республики уже открыты.

«Сегодняшняя встреча стала важным шагом в укреплении нашего конструктивного диалога с российскими коллегами. Мы видим огромный потенциал для расширения сотрудничества в молодежной сфере. Убежден, что реализация наших совместных планов, включая открытие представительства фестиваля в Абхазии, а также новые возможности для получения грантов, будет способствовать личностному и профессиональному росту молодых людей из Абхазии и России. Выражаю благодарность Росмолодежи за неизменную открытость и готовность к совместной работе», – отметил Таращ Хагба.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. Таращ Хагба вручил главе Росмолодежи футболку футбольного клуба «Апсны» с нанесенной на нее его фамилией. Команда недавно дебютировала в Медиалиге, что стало значимым событием в спортивной жизни республики.