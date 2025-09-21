 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ РОСМОЛОДЕЖИ

Новости Воскресенье, 21 сентября 2025 23:01
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ РОСМОЛОДЕЖИ

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. В рамках деловой программы Слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде состоялась рабочая встреча вице-премьера, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараща Хагба с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорием Гуровым. Во встрече приняли участие заместитель председателя Госкомитета Роман Цкуа, статс-секретарь Идрис Кара-Осман-оглы, начальник молодежного отдела Госкомитета Беслан Аршба, заместитель председателя Госкомитета по репатриации Астамур Багателия, генеральный директор АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи» Дмитрий Иванов.

Участники встречи обсудили реализацию существующих и перспективы запуска новых совместных проектов, программ обмена и образовательных инициатив, направленных на укрепление дружественных связей между молодежью двух стран. В числе ключевых инициатив рассматривается проект по открытию представительства Дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии и доступ молодых людей из Абхазии к грантовым конкурсам Росмолодежи. Соответствующие механизмы для участия граждан республики уже открыты.

«Сегодняшняя встреча стала важным шагом в укреплении нашего конструктивного диалога с российскими коллегами. Мы видим огромный потенциал для расширения сотрудничества в молодежной сфере. Убежден, что реализация наших совместных планов, включая открытие представительства фестиваля в Абхазии, а также новые возможности для получения грантов, будет способствовать личностному и профессиональному росту молодых людей из Абхазии и России. Выражаю благодарность Росмолодежи за неизменную открытость и готовность к совместной работе», – отметил Таращ Хагба.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. Таращ Хагба вручил главе Росмолодежи футболку футбольного клуба «Апсны» с нанесенной на нее его фамилией. Команда недавно дебютировала в Медиалиге, что стало значимым событием в спортивной жизни республики.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 21 сентября 2025 23:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ИНАР ГИЦБА: «СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, МЫ ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.