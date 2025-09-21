 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РУСДРАМ ПОКАЖЕТ»ИГРОКА»

Новости Воскресенье, 21 сентября 2025 23:12
Оцените материал
(0 голосов)
РУСДРАМ ПОКАЖЕТ»ИГРОКА»

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера 23 сентября в 19:00 приглашает на спектакль «Игрок» по произведению Ф.М. Достоевского.

В спектакле участвует полный состав Государственной хоровой капеллы Абхазии, которая сопровождает и усиливает действие живым исполнением «Реквиема» Моцарта (дирижер Барас Куджба, концертмейстер Нора Окуджава).

Специально для исполнения главной роли Алексея Ивановича из Москвы приезжает известный и любимый зрителями актёр Гурам Квициния.

Пьеса «Игрок» по мотивам романа Ф.М. Достоевского написана современным абхазским драматургом Элей Джикирба специально для нашего театра.

«Игрок», премьера которого состоялась в 2018 году, стал спектаклем, в котором на сцену нашего театра впервые вышли такие ныне популярные артисты, как Милана Ломия и Осман Абухба. А 23 сентября роль Астлея впервые сыграет Эмиль Петров.

Актеры в спектакле «Игрок» существуют в необычном жанре, когда полное погружение в роли оттеняется стильным и графичным существованием в изысканно лаконичном пространстве.

«Игрока» можно увидеть на нашей сцене не чаще, чем один раз в год, поэтому его точно нельзя пропускать. Зрительские овации в конце каждого «Игрока» – самые продолжительные в практике театра.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 21 сентября 2025 23:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СЛЕТ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ ЗАВЕРШИЛСЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ИТОГИ ШАХМАТНОГО РЕЙТИНГОВОГО ТУРНИРА «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.