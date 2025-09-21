РУСДРАМ ПОКАЖЕТ»ИГРОКА»

В спектакле участвует полный состав Государственной хоровой капеллы Абхазии, которая сопровождает и усиливает действие живым исполнением «Реквиема» Моцарта (дирижер Барас Куджба, концертмейстер Нора Окуджава).

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ . Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера 23 сентября в 19:00 приглашает на спектакль «Игрок» по произведению Ф.М. Достоевского.

Специально для исполнения главной роли Алексея Ивановича из Москвы приезжает известный и любимый зрителями актёр Гурам Квициния.

Пьеса «Игрок» по мотивам романа Ф.М. Достоевского написана современным абхазским драматургом Элей Джикирба специально для нашего театра.

«Игрок», премьера которого состоялась в 2018 году, стал спектаклем, в котором на сцену нашего театра впервые вышли такие ныне популярные артисты, как Милана Ломия и Осман Абухба. А 23 сентября роль Астлея впервые сыграет Эмиль Петров.

Актеры в спектакле «Игрок» существуют в необычном жанре, когда полное погружение в роли оттеняется стильным и графичным существованием в изысканно лаконичном пространстве.

«Игрока» можно увидеть на нашей сцене не чаще, чем один раз в год, поэтому его точно нельзя пропускать. Зрительские овации в конце каждого «Игрока» – самые продолжительные в практике театра.