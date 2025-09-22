 

ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО КАРАТЭ WKF «КУБОК ПАМЯТИ» ВИТАЛИЯ ВОЛЬФ

Новости Понедельник, 22 сентября 2025 21:37
ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО КАРАТЭ WKF «КУБОК ПАМЯТИ» ВИТАЛИЯ ВОЛЬФ

Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел открытый Республиканский турнир по каратэ WKF «Кубок памяти» Виталия Вольф. Соревнования собрали более 100 участников из разных районов республики - Сухума, Сухумского района, Очамчырского района (с. Акуаска), г. Гал, сел Хияцха, Ачгуара, Чегал, а также гостей из Башкортостана.

Бои проходили на двух татами в трех дисциплинах: ката, кумитэ и киктест. Главным судьей турнира выступил спортивный судья республиканской категории Сергей Демьянов. Старшими площадок стали судья первой категории Гоча Гогохия и судья второй категории Ника Накопия.

По итогам соревнований первое место по количеству золотых медалей завоевала команда города Сухум, на втором месте оказалась команда города Гал, а третье место заняли спортсмены из села Акуаска.

Турнир прошел по правилам Олимпийского каратэ WKF и по олимпийской системе.

Сегодня Федерация Олимпийского каратэ WKF в Абхазии насчитывает более 300 занимающихся спортсменов. Представители федерации регулярно выступают на международной арене, включая Игры БРИКС и Турнир четырех, где встречаются сильнейшие каратисты Абхазии, России, Казахстана и Беларуси.

