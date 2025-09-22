 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

Абхазия Информ

26 СЕНТЯБРЯ – РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК

Новости Понедельник, 22 сентября 2025 21:51
26 СЕНТЯБРЯ – РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК

Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ. По инициативе Команды Абхазии и участников проекта «Экологический патруль» из группы «Экологическое благополучие Абхазии», при поддержке правительства республики, 26 сентября пройдёт республиканский экологический субботник.

В этот день по всей стране пройдут мероприятия по уборке территорий, в том числе:

– памятников защитникам Отечества в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 гг.;

– памятников Великой Отечественной войны;

– мест массового скопления бытовых отходов.

Приглашаем к участию жителей всех районов Абхазии, глав муниципалитетов, предпринимателей, волонтёров, школьников и студентов. Это наш общий вклад в чистоту родной земли и сохранение памяти о героях.

Руководитель проекта – Вячеслав Попов, победитель конкурса «Команда Абхазии», участник рабочей группы «Экологическое благополучие Абхазии».

Проведём этот день с пользой для природы и с уважением к истории!

