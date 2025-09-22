26 СЕНТЯБРЯ – РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК
Сухум. 22 сентября 2025. Абхазия-Информ. По инициативе Команды Абхазии и участников проекта «Экологический патруль» из группы «Экологическое благополучие Абхазии», при поддержке правительства республики, 26 сентября пройдёт республиканский экологический субботник.
В этот день по всей стране пройдут мероприятия по уборке территорий, в том числе:
– памятников защитникам Отечества в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 гг.;
– памятников Великой Отечественной войны;
– мест массового скопления бытовых отходов.
Приглашаем к участию жителей всех районов Абхазии, глав муниципалитетов, предпринимателей, волонтёров, школьников и студентов. Это наш общий вклад в чистоту родной земли и сохранение памяти о героях.
Руководитель проекта – Вячеслав Попов, победитель конкурса «Команда Абхазии», участник рабочей группы «Экологическое благополучие Абхазии».
Проведём этот день с пользой для природы и с уважением к истории!
