июня 24 2024

февраля 07 2024

ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вторник, 23 сентября 2025
ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 23 сентября 2025. Абхазия-Информ. В режиме видеоконференцсвязи состоялось рабочее совещание премьер-министра Абхазии Владимира Делба и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На встрече обсудили проект соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Псковской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах и план мероприятий по его реализации на 2025-2027 годы.

Владимир Делба поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за сотрудничество.

«Прорабатываются важнейшие вопросы, которые позволят нам развиваться в социальном и экономическом плане, продолжать налаживать культурные и деловые связи», – сказал премьер-министр.

В ВКС приняли участие: вице-премьер правительства Абхазии Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия, министр туризма Астамур Логуа, министр просвещения Хана Гунба, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, заместитель министра культуры Динара Смыр, заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Роман Цкуа.

Со стороны правительства Псковской области: заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, министр образования Псковской области Андрей Ермаков, министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

