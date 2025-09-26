В ГУДАУТЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 26 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Гудауте стартовал Международный турнир по вольной борьбе на призы мастера спорта международного класса, чемпиона Европы и СССР Раша Хутаба. Соревнования проходят в детско-юношеской спортивной школе имени Михаила Чачба.

На ковер выйдут спортсмены 2007-2009, 2010-2011 и 2013-2014 годов рождения. Всего участие принимают 150 борцов из Абхазии, Северной Осетии, Адыгеи, Сочи и Волгограда.

Главный судья турнира – судья международной категории Вячеслав Багаев (Северная Осетия).

На открытии соревнования участников приветствовали глава администрации Гудаутского района Валерий Авидзба, вице-премьер – и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, советник президента Абхазии Ахра Ашуба и сам Раш Хутаба.

Таращ Хагба отметил значимость турнира для республики: «От имени руководства страны поздравляю всех с открытием этого важного спортивного события, посвящённого великому сыну Абхазии, выдающемуся спортсмену Рашу Хабуговичу. Он достиг больших успехов еще в советское время, когда конкуренция была чрезвычайно высокой. Очень важно, чтобы вы, молодые спортсмены, не только стремились к победам, но и становились достойными гражданами своей страны».

Обратившись к участникам турнира, Раш Хутаба пожелал им успехов: «Спасибо, что нашли время приехать и поддержать этот турнир. Желаю всем крепкого здоровья. Дорогие ребята, уважайте старших, слушайте своих тренеров, усердно занимайтесь – и у вас все получится».