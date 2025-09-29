В АБХАЗИЮ И НЕ ТОЛЬКО: НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ С ДЕТЬМИ

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ . Об изменениях правил пересечения России для детей до 14 лет напомнили россиянам. С 20 января 2026 года ребенку теперь потребуется загранпаспорт для поездок в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан, в Киргизскую Республику.

«Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до этой даты, смогут вернуться домой по нему. Кроме того, с 20 января 2026 года российские консульства в указанных странах больше не смогут оформлять свидетельство на въезд (возвращение) взамен свидетельства о рождении – в случаях, если документ потерян, испорчен или ребёнку исполнилось 14 лет во время пребывания за рубежом, – предупредила в своем телеграм-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. – Внутренний паспорт гражданина РФ, который дети получают в 14 лет, по-прежнему остаётся действительным документом для въезда в эти страны.

Как объяснила представитель Российского союза туриндустрии Валентина Асеева, сейчас детям до 14 лет въезд в указанные государства возможен по российским документам: «Но важно, чтобы в свидетельстве о рождении стояла отметка принадлежности к гражданству Российской Федерации».

Если в дальнейшем планируется поездка по указанным направлениям с ребенком до 14 лет, специалисты советуют заранее оформить ему загранпаспорт – минимум за месяц. Заявление на выдачу документа может подать только законный представитель: один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.