ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ВДОВАМИ И МАТЕРЯМИ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ СВО ИЗ ДАГЕСТАНА

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ . Спикер Парламента Лаша Ашуба встретился с делегацией Дагестанской региональной общественной организации вдов и матерей погибших участников специальной военной операции «Сила в единстве». Во встрече приняли участие заместители спикера Фазлибей Авидзба и Астамур Аршба, депутат Парламента Астамур Герхелия, министр социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия Руслан Аджба, председатель Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Дмитрий Тарба и его заместитель Эмзар Ашуа.

Делегация прибыла в Абхазию по приглашению Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на мероприятия, посвященные Дню Победы и независимости Республики Абхазия. Их визит в Абхазию был поддержан главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Открывая встречу и приветствуя гостей, спикер сказал: «Мы благодарны за то, что вы приехали разделить с нами большой праздник. Республику Абхазия и народы Северного Кавказа связывают давние братские связи. В самые сложные для республики времена, они одни из первых пришли к нам на помощь».

Лаша Ашуба выразил глубокие соболезнования и слова поддержки матерям и вдовам военнослужащих, павших при исполнении воинского долга: «Мы преклоняемся перед подвигом ваших родных».

В свою очередь, председатель организации «Сила в единстве» Патимат Пайзулаева поблагодарила за возможность встречи и внимание со стороны руководства Республики Абхазия. Она рассказала о целях и задачах деятельности организации, направленной на защиту прав и интересов семей погибших военнослужащих, а также на сохранение памяти о героях.

Пайзулаева подчеркнула, что основным направлением их работы является патриотическое воспитание молодежи.

Участники встречи выразили поддержку дальнейшему укреплению и развитию взаимного сотрудничества.