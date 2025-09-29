ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ВДОВАМИ И МАТЕРЯМИ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ СВО ИЗ ДАГЕСТАНА
Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба встретился с делегацией Дагестанской региональной общественной организации вдов и матерей погибших участников специальной военной операции «Сила в единстве». Во встрече приняли участие заместители спикера Фазлибей Авидзба и Астамур Аршба, депутат Парламента Астамур Герхелия, министр социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия Руслан Аджба, председатель Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Дмитрий Тарба и его заместитель Эмзар Ашуа.
Открывая встречу и приветствуя гостей, спикер сказал: «Мы благодарны за то, что вы приехали разделить с нами большой праздник. Республику Абхазия и народы Северного Кавказа связывают давние братские связи. В самые сложные для республики времена, они одни из первых пришли к нам на помощь».
Лаша Ашуба выразил глубокие соболезнования и слова поддержки матерям и вдовам военнослужащих, павших при исполнении воинского долга: «Мы преклоняемся перед подвигом ваших родных».
В свою очередь, председатель организации «Сила в единстве» Патимат Пайзулаева поблагодарила за возможность встречи и внимание со стороны руководства Республики Абхазия. Она рассказала о целях и задачах деятельности организации, направленной на защиту прав и интересов семей погибших военнослужащих, а также на сохранение памяти о героях.
Пайзулаева подчеркнула, что основным направлением их работы является патриотическое воспитание молодежи.
Участники встречи выразили поддержку дальнейшему укреплению и развитию взаимного сотрудничества.
Последнее от Super User
- ОБСУДИЛИ ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ РОСЭНЕРГОАТОМА И ВЕДОМСТВ РЕСПУБЛИКИ
- В АБХАЗИЮ И НЕ ТОЛЬКО: НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ С ДЕТЬМИ
- В ГОСКОМИТЕТЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЦИЙ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ ТАТАРСТАНА И АБХАЗИИ
- РУСЛАН ЛАМЧАВА – ПОБЕДИТЕЛЬ В ТУРНИРЕ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ
- ДЕЛЕГАЦИЯ ТАТАРСТАНА ПОСЕТИЛА АБХАЗИЮ В РАМКАХ ТУРНИРА ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ