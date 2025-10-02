В АБХАЗИИ ПОКАЗАЛИ БОЛЬШЕ 30 РАБОТ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

Сухум. 2 октября 2025. Абхазия-Информ . В Абхазии впервые представили больше 30 произведений русской живописи из пяти федеральных и пяти региональных музеев России, в том числе музея-заповедника «Петергоф» и Бахрушинского театрального музея.

Выставку «Под южным небом», которая открылась 1 октября, подготовила Российская галерея искусств. Её посетили президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин.

Ядром выставки «Под южным небом» стали знаковые имена, призванные показать общий культурный фундамент России и Абхазии, площадку для начала плодотворного художественного диалога. Ими стали ученик Ивана Айвазовского, Лев Лагорио и выдающийся русский пейзажист Михаил Клодт. В экспозиции собрали картины и других известнейших авторов, которые вдохновлялись колоритом южной природы.

Выставка будет проходить до 23 ноября в Центральном выставочном зале Союза художников Республики Абхазия.