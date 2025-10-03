 

АБХАЗИЯ ОБОШЛА МАЛЬДИВЫ: РОССИЯНЕ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА ПРОВЕРЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Новости Пятница, 03 октября 2025 14:42
АБХАЗИЯ ОБОШЛА МАЛЬДИВЫ: РОССИЯНЕ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА ПРОВЕРЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) проанализировала информацию из поисковых систем и данные о реализации турпакетов, полученные от крупного онлайн-сервиса. Эксперты АТОР изучили статистику запросов и бронирований турпоездок среди россиян с отправлением в октябре 2025 года, сопоставили ее с показателями прошлого года и определили наиболее востребованные у российских туристов страны для отдыха в октябре.

Около 80% путевок с началом путешествия в октябре пришлись на пять популярных направлений, включая Россию. На первую десятку лидеров пришлось 93,7% от общего объема продаж.

Топ-5 наиболее популярных стран, куда российские граждане приобретают турпакеты на октябрь, выглядит следующим образом:

Турция – 35,7% от всех проданных туров на октябрь (36% в аналогичный период прошлого года),

Египет – 17,7% (16,9% в октябре прошлого года),

ОАЭ – 10,1% (7,9% годом ранее),

Россия – 9,3% (22% в прошлом году),

Таиланд – 7% (годом ранее – 7,2%).

Далее идут Китай, Вьетнам, Абхазия, Мальдивы и Тунис. Из полученных аналитиками данных следует, что россияне ценят отдых в Абхазии выше, чем на Мальдивах. В последнее время в республике наблюдается уверенный рост турпотока из России.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 03 октября 2025 14:44

