 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАЧАТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА КОНЦЕРТ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»

Новости Понедельник, 06 октября 2025 19:29
Оцените материал
(0 голосов)
НАЧАТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА КОНЦЕРТ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. 15 октября на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба в Сухуме состоится событие особого масштаба: открытый концерт Хиблы Герзмава и Владимира Спивакова с Национальным филармоническим оркестром России. Впервые в Абхазии прозвучит программа «Я люблю тебя, жизнь!» – уникальный музыкально-патриотический проект, посвящённый 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Начало в 19:00.

Название программы «Я люблю тебя, жизнь!» позаимствовано из знаменитой песни Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина, ставшей символом эпохи. В концерт включены любимые миллионами песни 1940-1980 годов – произведения, рожденные в военные годы и в послевоенное время, которые сохранили память о бессмертном подвиге народа. Среди авторов – Василий Соловьёв-Седой, Александра Пахмутова, Ян Френкель, Булат Окуджава, Давид Тухманов и другие. Прозвучат также симфонические произведения композиторов-классиков (от Чайковского до Свиридова), и выдающиеся образцы советской киномузыки.

Хибла Герзмава: «Для меня огромная радость и честь исполнить в родной Абхазии эту программу вместе с маэстро Владимиром Спиваковым и его замечательным оркестром. «Я люблю тебя, жизнь!» – это не просто концерт. Это благодарность и дань памяти, это голос любви и преемственности поколений. Я счастлива, что этот вечер мы проведем вместе с моим народом».

Для Абхазии это будет долгожданная встреча: Народный артист СССР, Артист мира ЮНЕСКО, выдающийся музыкант Владимир Спиваков уже дважды выступал на фестивале – в 2011 и 2013 годах. В этот раз вместе с Хиблой Герзмава он представит программу, которая прозвучит в 2025 году на крупнейших концертных площадках России и за ее пределами, и в том числе будет исполнена именно в Сухуме.

Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…», основанный в 2001 году, уже более двух десятилетий является неотъемлемой частью культурной жизни Абхазии и России. Традиционно он открывается на родине певицы. Летом 2025 года первые концерты прошли в Сухуме, Бедии и Пицунде, после чего стартовал масштабный гастрольный тур лауреатов Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, символично названный «Стороны света».

Тур продлится до декабря, его маршрут охватит более 20 городов России и зарубежья – от Байкала и Монголии до Камчатки, от Поволжья до Севера и Запада страны. Уже состоялись концерты в Иркутске, Улан-Баторе, Магадане, Петропавловске-Камчатском.

Впереди – Ярославль, Воркута, Петрозаводск, Астрахань, Сургут, Москва, Гатчина, Воронеж, а также Австрия, Чехия и Турция, где впервые пройдёт финальное закрытие фестиваля.

Концерт в Сухуме 15 октября станет кульминацией абхазской части фестиваля и одним из главных событий его 23-го сезона.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 06 октября 2025 19:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГАГРЕ ОТМЕТИЛИ 33-Ю ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА УРОЖАЙ ЦИТРУСОВЫХ В АБХАЗИИ БУДЕТ МЕНЬШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.