НАЧАТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА КОНЦЕРТ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Инфор м. 15 октября на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба в Сухуме состоится событие особого масштаба: открытый концерт Хиблы Герзмава и Владимира Спивакова с Национальным филармоническим оркестром России. Впервые в Абхазии прозвучит программа «Я люблю тебя, жизнь!» – уникальный музыкально-патриотический проект, посвящённый 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Начало в 19:00.

Название программы «Я люблю тебя, жизнь!» позаимствовано из знаменитой песни Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина, ставшей символом эпохи. В концерт включены любимые миллионами песни 1940-1980 годов – произведения, рожденные в военные годы и в послевоенное время, которые сохранили память о бессмертном подвиге народа. Среди авторов – Василий Соловьёв-Седой, Александра Пахмутова, Ян Френкель, Булат Окуджава, Давид Тухманов и другие. Прозвучат также симфонические произведения композиторов-классиков (от Чайковского до Свиридова), и выдающиеся образцы советской киномузыки.

Хибла Герзмава: «Для меня огромная радость и честь исполнить в родной Абхазии эту программу вместе с маэстро Владимиром Спиваковым и его замечательным оркестром. «Я люблю тебя, жизнь!» – это не просто концерт. Это благодарность и дань памяти, это голос любви и преемственности поколений. Я счастлива, что этот вечер мы проведем вместе с моим народом».

Для Абхазии это будет долгожданная встреча: Народный артист СССР, Артист мира ЮНЕСКО, выдающийся музыкант Владимир Спиваков уже дважды выступал на фестивале – в 2011 и 2013 годах. В этот раз вместе с Хиблой Герзмава он представит программу, которая прозвучит в 2025 году на крупнейших концертных площадках России и за ее пределами, и в том числе будет исполнена именно в Сухуме.

Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…», основанный в 2001 году, уже более двух десятилетий является неотъемлемой частью культурной жизни Абхазии и России. Традиционно он открывается на родине певицы. Летом 2025 года первые концерты прошли в Сухуме, Бедии и Пицунде, после чего стартовал масштабный гастрольный тур лауреатов Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, символично названный «Стороны света».

Тур продлится до декабря, его маршрут охватит более 20 городов России и зарубежья – от Байкала и Монголии до Камчатки, от Поволжья до Севера и Запада страны. Уже состоялись концерты в Иркутске, Улан-Баторе, Магадане, Петропавловске-Камчатском.

Впереди – Ярославль, Воркута, Петрозаводск, Астрахань, Сургут, Москва, Гатчина, Воронеж, а также Австрия, Чехия и Турция, где впервые пройдёт финальное закрытие фестиваля.

Концерт в Сухуме 15 октября станет кульминацией абхазской части фестиваля и одним из главных событий его 23-го сезона.