В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЕТСЯ МАТЧ МЕЖДУ СБОРНЫМИ ФНЛ И МЕДИАЛИГИ

Сухум. 10 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялась встреча с директором департамента развития Футбольной национальной лиги Вадимом Манзон и заместителем директора по развитию ФНЛ, операционным директором Медиалиги Дмитрием Кортава. Основной темой обсуждения стала организация предстоящего матча между сборными Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Медийной футбольной лиги (МФЛ).

Вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета Таращ Хагба, приветствуя гостей, отметил: «Добро пожаловать в Абхазию. Совсем недавно у нас прошло большое футбольное событие – кубковый матч Медиалиги, в котором наша команда дебютировала. На первом этапе мы все вместе решили шагнуть вперед, чтобы показать: в Абхазии любят футбол. У нашей молодежи появился стимул, у футболистов – цель. Теперь у каждого есть стремление попасть в команду «Апсны». Мы будем всеми силами стремиться к реализации всех поставленных целей и проектов».

Подводя к предстоящему матчу, Хагба добавил: «Нам действительно интересно провести матч между сборной ФНЛ и сборной Медиалиги. Это станет не просто спортивным событием, а настоящим праздником для всех любителей футбола. Мы уверены, что такая встреча послужит популяризации не только футбола, но и всей нашей страны. К нам приедет большое количество гостей, которые смогут увидеть наши красоты, познакомиться с культурой, традициями и гостеприимством нашего народа. Этот матч – возможность показать миру, что спорт объединяет и вдохновляет».

Вадим Манзон отметил значимость встречи и перспективы сотрудничества: «Спасибо большое за прием и за возможность встретиться с руководством республики. Мы внимательно следим за развитием футбола и Медиалиги. Появление новой команды в Абхазии дало серьезный толчок к интересу Медиалиги и футболу в целом. Недавний матч вызвал большой резонанс – и в СМИ, и в футбольном сообществе. Именно он стал одним из факторов, повлиявших на наше решение провести следующий матч здесь, в Абхазии. Мы надеемся создать еще один яркий футбольный праздник для болельщиков».

Президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа добавил: «Сегодня у нас проходит встреча, полная интересных предложений и идей. Мы знаем о вашем мероприятии в Махачкале и надеемся, что вместе сможем сделать что-то по-настоящему масштабное. Уверен, что это будет большой, веселый и спортивно красивый праздник».

Дмитрий Кортава подчеркнул успех предыдущего матча и перспективы новых игр:

«Матч между клубами «Апсны» и «Чертаново» получил отличные отзывы в российском футбольном сообществе. Многие команды Медиалиги хотят приехать в Абхазию, чтобы почувствовать атмосферу на трибунах и насладиться местными колоритами. Команда «Апсны» заслуживает признания как открытие года. Организация матча была на высоком уровне, соперники остались довольны приездом и атмосферой. Мы уверены, что планируемый матч станет настоящим праздником футбола».