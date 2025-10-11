 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ПРАЗДНОВАНИЯХ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Суббота, 11 октября 2025 22:54
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ПРАЗДНОВАНИЯХ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Сухум. 11 октября 2025. Абхазия-Информ. Вице-президент Беслан Бигвава, министр юстиции Анри Барциц, которые принимают участие в торжествах по случаю Дня республики, вместе с премьер-министром Башкортостана Андреем Назаровым возложили цветы к Монументу Дружбы и посетили колоннаду на набережной реки Белой.

Андрей Назаров отметил, что связи между Башкортостаном и Абхазией крепки и испытаны временем, и две республики связаны многолетним сотрудничеством в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.

«Мы не могли не прийти сюда – к этому символу нашей общей дружбы и сотрудничества. В преддверии Дня Республики Башкортостан – нашего главного национального праздника – особенно важны наши братские отношения с абхазским народом. Именно в знак этой дружбы год назад была открыта колоннада на набережной Уфы. Для абхазов она символизирует ворота к морю, а для нас – ворота дружбы между нашими народами. Показательно и то, что колоннада расположена в непосредственной близости от Монумента Дружбы, который олицетворяет добровольное присоединение Башкирии к Российскому государству. Башкортостан накопил огромный потенциал – в сфере культуры, экономики, природных ресурсов и человеческого капитала. И мы убеждены, что вместе с Республикой Абхазия сможем максимально использовать эти возможности на благо наших народов: в сфере туризма, обмена сельскохозяйственной продукцией, культурных и деловых связей», – сказал Андрей Назаров.

Беслан Бигвава отметил прочность и исторический характер отношений между республиками и выразил благодарность руководству и народу Башкортостана за поддержку, добросердечие и верность дружбе, а также поздравил жителей с Днем республики.

«Наши дружественные отношения складывались десятилетиями – ещё с 1993 года, когда в Уфе было открыто представительство Абхазии. В трудные послевоенные годы Башкирия протянула нам братскую руку помощи: сюда приезжали наши первые студенты и получали образование в ваших вузах, а в Абхазию отправлялись медикаменты, продукты питания, нефтепродукты. Наш народ безмерно благодарен за эту поддержку», – сказал Беслан Бигвава.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 11 октября 2025 22:57

