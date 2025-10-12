В ЛЫХНЫ ПРОХОДИТ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
Сухум. 12 октября 2025. Абхазия-Информ. На исторической поляне в селе Лыхны проходит ежегодный традиционный праздник урожая Лыхнашта – один из самых ярких и ожидаемых осенних событий в Абхазии. На него собрались фермеры, ремесленники и гости со всей республики. В празднике участвуют села Гудаутского района, город Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесии. Участники представили на своих стендах сельскохозяйственную продукцию, национальные блюда и напитки.
Также на поляне выступают творческие коллективы, проводятся национальные спортивные соревнования, в рамках которых команды Гудаутского района состязались в метании дротиков и конном футболе.
Президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства посетили павильоны сел.
Бадра Гунба отметил важность сохранения национальных традиций и подчеркнул, что этот праздник объединяет весь народ.
Президент поздравил крестьян со сбором урожая и поблагодарил их за нелегкий труд. Глава государства заявил, что именно их вклад является основой для сохранения национальной самобытности, богатой культуры и будущего.
«Сохранение и развитие села – это фундамент, без которого невозможна сильная страна! Желаю вам крепкого здоровья, процветания и благополучия вашим семьям!» – сказал Бадра Гунба.
