В ЛЫХНЫ ПРОХОДИТ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Сухум. 12 октября 2025. Абхазия-Инфор м. На исторической поляне в селе Лыхны проходит ежегодный традиционный праздник урожая Лыхнашта – один из самых ярких и ожидаемых осенних событий в Абхазии. На него собрались фермеры, ремесленники и гости со всей республики. В празднике участвуют села Гудаутского района, город Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесии. Участники представили на своих стендах сельскохозяйственную продукцию, национальные блюда и напитки.

Также на поляне выступают​ творческие коллективы, проводятся национальные спортивные соревнования, в рамках которых команды Гудаутского района состязались в метании дротиков и конном футболе.

Президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства посетили павильоны сел.

Бадра Гунба отметил важность сохранения национальных традиций и подчеркнул, что этот праздник объединяет весь народ.

Президент поздравил крестьян со сбором урожая и поблагодарил их за нелегкий труд. Глава государства заявил, что именно их вклад является основой для сохранения национальной самобытности, богатой культуры и будущего.

«Сохранение и развитие села – это фундамент, без которого невозможна сильная страна! Желаю вам крепкого здоровья, процветания и благополучия вашим семьям!» – сказал Бадра Гунба.