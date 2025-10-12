 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
В ЛЫХНЫ ПРОХОДИТ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Новости Воскресенье, 12 октября 2025 16:14
Сухум. 12 октября 2025. Абхазия-Информ. На исторической поляне в селе Лыхны проходит ежегодный традиционный праздник урожая Лыхнашта – один из самых ярких и ожидаемых осенних событий в Абхазии. На него собрались фермеры, ремесленники и гости со всей республики. В празднике участвуют села Гудаутского района, город Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесии. Участники представили на своих стендах сельскохозяйственную продукцию, национальные блюда и напитки.

Также на поляне выступают​ творческие коллективы, проводятся национальные спортивные соревнования, в рамках которых команды Гудаутского района состязались в метании дротиков и конном футболе.

Президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства посетили павильоны сел.

Бадра Гунба отметил важность сохранения национальных традиций и подчеркнул, что этот праздник объединяет весь народ.

Президент поздравил крестьян со сбором урожая и поблагодарил их за нелегкий труд. Глава государства заявил, что именно их вклад является основой для сохранения национальной самобытности, богатой культуры и будущего.

«Сохранение и развитие села – это фундамент, без которого невозможна сильная страна! Желаю вам крепкого здоровья, процветания и благополучия вашим семьям!» – сказал Бадра Гунба.

564528190_806271105281219_408504996462085088_n.jpg  560543085_806271595281170_524000460152262747_n.jpg

559564156_806271548614508_6044629118701156641_n.jpg  560049080_806270968614566_7567393393955311254_n.jpg

Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 октября 2025 16:26

