В АГУ ОТКРЫЛСЯ IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ПЛЕНЭР «КРАСКИ ОСЕНИ АБХАЗИИ»

Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Абхазском государственном университете состоялось торжественное открытие IX Международного арт-пленэра «Краски осени Абхазии 2025». Ежегодный творческий проект, проводимый с 2013 года, в этом году приурочен к 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба.

Пленэр вновь объединил мастеров кисти из различных регионов России и Абхазии. Его организаторами традиционно выступают Абхазский государственный университет, Международный союз художников «Апсны-арт» и Национальная картинная галерея. Мероприятие проходит при поддержке президента Республики Абхазия Бадры Гунба.

Торжественное открытие началось с научно-практической конференции «Традиции и современность». С приветственным словом к участникам обратился ректор АГУ, академик РАЕН, профессор Алеко Гварамия, подчеркнув особую значимость таких мероприятий для диалога культур и развития современного искусства в Абхазии.

​«Первый арт-пленэр прошел в 2013 году и оставил очень хорошие впечатления. Весь творческий процесс развивался нормально, пока не началась пандемия, из-за которой мы были вынуждены прекратить традицию, – отметил ректор. – А совсем недавно нас потрясло другое событие – пожар в Центральном выставочном зале, где хранились работы известных художников. Сейчас благодаря принятым мерам зал восстановлен, и многие художники помогают залу обрести новую жизнь». Ректор АГУ подчеркнул, что в свете этих событий проведение международного пленэра приобретает особую значимость.

В пленэре принимают участие преподаватели вузов, а также известные художники из российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь и регионы Северного Кавказа. Декан факультета искусств, доцент Нугзар Логуа, отметил, что основная цель проекта – расширение кругозора молодых абхазских художников и студентов, а также обмен опытом с зарубежными коллегами, что способствует развитию творческих связей и сохранению художественных традиций.

В программе научно-практической конференции были представлены следующие доклады по широкому спектру тем:

«Традиции и современность в изобразительном искусстве» – декан факультета искусств АГУ, доцент Логуа Н.Ч.

«Роль и влияние плаката в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.» – заместитель декана факультета искусств АГУ, доцент Чхамалия Р.Г.

«Музыка и изобразительное искусство» – Народный артист Абхазии, дирижёр, композитор Чанба Н.В.

«Литературные традиции Абхазии и России» – абхазская поэтесса, лауреат Государственной премии им. Гулиа Сакания Г.В.

«Старинное абхазское серебряное плетение как сохранение традиций» – кандидат педагогических наук Лабахуа Е.М.

«Современные формы самовыражения» – преподаватель Атрушба И.Р.

«Традиции керамического искусства» – преподаватель Бадриева М.С.

«Абхазский орнамент в традиционных изделиях из дерева» – старший лаборант Аджинджал А.М.

«Свет культуры в каждом штрихе». Презентация видов уличного искусства (Команда Абхазии) – Тванба К.Д.

Ключевая часть проекта – выездные пленэры – пройдет с 14 по 18 октября. Участники посетят живописные достопримечательности, чтобы создать произведения, вдохновлённые осенними пейзажами, включая локации в Сухуме, Сухумском районе, Новом Афоне и на озере Рица. Также в рамках программы запланирован однодневный мастер-класс по арт-стриту.

Итогом работы арт-пленэра станет отчётная выставка, торжественное открытие которой состоится 20 октября, итоговой выставкой работ, которые будут представлены в фойе АГУ.