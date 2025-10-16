ЖЕНЕВСКОЕ «ТУННЕЛЬНОЕ ЗРЕНИЕ»

Сухум. 16 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Совет ООН по правам человека в Женеве на прошлой неделе вновь продемонстрировал политическую предвзятость, приняв по инициативе Грузии очередную антироссийскую резолюцию. В документе повторяется набор политических штампов о «нарушениях прав человека» в «оккупированных Россией регионах», но при этом не приводится ни малейшего фактического обоснования. Тем не менее, в Совете ООН явно предпочли оперировать не фактами, а пропагандистскими клише, игнорируя выводы международной комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, подтвердившей, что именно Грузия начала войну 2008 года.

Принятие резолюции в Тбилиси встретили как дипломатическую победу. Грузинский МИД заявил, что Совет по правам человека «выразил беспрецедентную поддержку Грузии».

Южная Осетия и Абхазия резко осудили действия Совета ООН, отметив, что подобные решения грубо искажают историческую и политико-правовую реальность. В МИД РЮО подчеркнули, что Совет окончательно утратил непредвзятость и профессионализм, а сторонники резолюции сознательно игнорируют память тысяч осетин и абхазов, ставших жертвами грузинского национализма. Представитель внешнеполитического ведомства Южной Осетии также отметил, что некогда авторитетный международный орган «страдает синдромом туннельного зрения», окончательно утратив объективность и профессионализм.

Заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава со своей стороны охарактеризовал происходящее как «давно отработанный политический спектакль, направленный на дискредитацию Республики Абхазия и России». Он подчеркнул, что Абхазия – суверенное государство, а российское военное присутствие основано на законных межгосударственных договорах.

АНГЛИЧАНКА ГАДИТ

Особую активность в продвижении антироссийской резолюции в Женеве проявила Великобритания. Поддержав ее принятие, министр по делам Европы Соединённого Королевства Стивен Даут заявил о «необходимости вывода российских войск».

«Россия должна вывести свои вооружённые силы, отменить признание так называемых независимых регионов и открыть путь для допуска международных наблюдателей по правам человека», – настаивал британский министр.

Стивен Даут также вещал о «лишении этнических грузин их основных прав», гуманитарных проблемах в Южной Осетии и Абхазии и т.д.

Аналогичные акценты прозвучали и в сообщении посольства Великобритании по итогам принятия резолюции в Женеве. Такое поведение британской дипломатии отнюдь не случайно. Эти заявления полностью вписываются в политику Туманного Альбиона на Южном Кавказе. Англия всячески наращивает усилия, стремясь вытеснить Россию из региона путем выстраивания военно-политического сотрудничества с Турцией, Азербайджаном и Арменией. Одновременно Лондон активно воздействует на внутриполитические процессы в самой Грузии, оказывая давление на действующие власти и поддерживая прозападные радикальные силы, требующие более жесткого курса против Москвы, Цхинвала и Сухума.

ЦЕЛИ ЗАПАДА

Резолюция Совета ООН по правам человека – лишь очередной эпизод в череде политических манипуляций западных стран, за которыми стоит не забота о народах Кавказа, а стремление использовать тему прав человека как инструмент давления на Россию и её союзников. Почти одновременно с женевским «манускриптом» по линии ЕСПЧ было вынесено решение против России по делу нидерландского фотожурналиста Станислауса Сториманса, погибшего в Гори 12 августа 2008 года. Немногим ранее, во второй половине сентября, т.н. группа друзей Грузии по поддержке её суверенитета и территориальной целостности в ОБСЕ приняла заявление, в котором педалировались практически те же темы, что и в резолюции Совета ООН.

Предпринятые шаги имеет как минимум три очевидные цели. Во-первых, они призваны искусственно актуализировать тему «оккупированных территорий» в грузинском обществе, чтобы оживить антироссийский дискурс и дать сигнал грузинским националистическим кругам о поддержке Запада. После очередных громких антироссийских резолюций и других подобного рода международных мероприятий прозападные радикалы в Грузии как по команде начинают требовать от своих властей большей активности против России.

Во-вторых, это реакция на усиливающиеся интеграционные процессы между Россией, Южной Осетией и Абхазией. Совместные экономические и инфраструктурные проекты, запуск новых инвестиционных программ, решение логистических проблем, усиление сотрудничества в гуманитарной и молодёжной сфере, координация внешнеполитических действий – всё это вызывает нервную реакцию у грузинских националистов и раздражение их западных покровителей. Активизация интеграционных связей по всем ключевым направлениям делает бесперспективными любые попытки усилить влияние Запада в Южной Осетии и Абхазии с помощью инструментов «мягкой силы», что прекрасно понимают как в Тбилиси, так и в западных столицах.

И, наконец, третья цель – стремление навязать странам Южного Кавказа свою повестку, одновременно усиливая давление на Россию и ее союзников. После того как Армения при Николе Пашиняне фактически свернула союзнические отношения с Москвой, а Азербайджан активно встроился в турецкий проект «Великого Турана», именно Абхазия и Южная Осетия остаются надежными союзниками России и реальными опорными точками её военно-политического присутствия в регионе. Соответственно, наращивание агрессивного информационного и дипломатического воздействия на Цхинвал и Сухум становится более актуальной задачей для различных антироссийских сил, задействованных на Кавказе.

«НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ»

Очевидно, что за нынешним витком политического давления последуют новые обвинения и требования «допуска международных наблюдателей». Сценарий этот не отличается новизной и креативностью. Для России, Южной Осетии и Абхазии ответом на подобные акции должны стать не только заявления по линии дипломатических ведомств, но и системное углубление трёхстороннего взаимодействия. Реализация подписанного 1 октября в Сочи между внешнеполитическими ведомствами России и Южной Осетии Плана консультаций на 2026-2027 годы станет важным шагом в этом направлении.

Координация внешнеполитической деятельности, активизация дипломатической работы по разоблачению грузинских и западных фальсификаций, расширение международного информационного присутствия Южной Осетии и Абхазии с целью продвижения объективной оценки событий 2008 года и не только – примерно такой может быть эффективная реакция на грубое внешнее давление.

Кроме того, есть резон организовать международные экспертные мероприятия и адресную работу с партнёрами, готовыми воспринимать реальную, а не навязанную западными структурами картину происходящего. Примерно на таких же моментах сделал акцент глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе недавних переговоров с югоосетинским коллегой Ахсаром Джиоевым. «Южная Осетия – близкий друг и союзник России. Будем продолжать помогать ей в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития. Особое значение, по нашей оценке, имеет укрепление международных позиций Южной Осетии, доведение до мировой общественности правды о событиях 2008 г. и последующих событиях», – подчеркнул Сергей Лавров.

К. ТЕДЕЕВ,

«Южная Осетия», №134, 14 октября 2025 г.

