ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В XII КОНФЕРЕНЦИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Четверг, 23 октября 2025 17:32
ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В XII КОНФЕРЕНЦИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Сухум. 23 октября 2025. Абхазия-Информ. По приглашению председателя Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики Александра Иванова делегация Парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лашей Ашуба в качестве гостей принимает участие в XII Конференции Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации (СКПА), которая проходит в Карачаево-Черкесской Республике. В составе делегации также депутаты Астамур Джопуа и Дмитрий Маршания.

В рамках программы конференции запланированы заседание Совета СКПА и заседания профильных комитетов Ассоциации. На них будут обсуждаться вопросы законодательства, социальной политики, науки, культуры, образования, межнациональных отношений и межпарламентских связей.

Северо-Кавказская Парламентская Ассоциация (СКПА) образована в мае 2011, в ее составе законодательные органы семи субъектов Российской Федерации: Чеченской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Ставропольского края. Ассоциированный член – Парламент Республики Южная Осетия.

На Конференцию в Архыз приглашены все парламенты, входящие в состав Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

