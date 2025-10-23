 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВАРАЗДАТ МИНОСЯН УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ ГОСТЕПРИИМСТВА В КРАСНОЯРСКЕ

Новости Четверг, 23 октября 2025 17:44
Оцените материал
(0 голосов)
ВАРАЗДАТ МИНОСЯН УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ ГОСТЕПРИИМСТВА В КРАСНОЯРСКЕ

Сухум. 23 октября 2025. Абхазия-Информ. Делегация Абхазии во главе с вице-премьером Вараздатом Миносян приняла участие в открытии всероссийского форума гостеприимства в Красноярске. На три дня город стал центром притяжения для специалистов в области туризма, гастрономии и сервиса. В этом году форум стал самым масштабным за всю историю: более 1000 участников и 58 спикеров, среди которых лидеры ресторанного и гостиничного бизнеса.

В своём выступлении на форуме Вараздат Миносян сказал: «Форум – это уникальная возможность для Абхазии, которая переживает сегодня период активного роста, особенно в туризме и сельском хозяйстве. Мы видим огромный потенциал в развитии этих направлений, которые являются ключевыми для нашей экономики. Форум, объединяющий экспертов со всей России, шеф-поваров, рестораторов, отельеров, маркетологов, управляющих и аналитиков, это дни вдохновения, обучения и обмена опытом, где рождаются идеи и укрепляются профессиональные связи».

Красноярский край принимает активное участие в реализации партнёрства между Абхазией и Россией. Например, семеро студентов из республики уже сейчас получают высшее образование в сфере гостеприимства в Институте гастрономии СФУ, который и стал одним из организаторов конкурса.

Форум проходит при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Впервые форум проводится в рамках Всероссийской недели гостеприимства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 23 октября 2025 17:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.