ВАРАЗДАТ МИНОСЯН УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ ГОСТЕПРИИМСТВА В КРАСНОЯРСКЕ

Сухум. 23 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Делегация Абхазии во главе с вице-премьером Вараздатом Миносян приняла участие в открытии всероссийского форума гостеприимства в Красноярске. На три дня город стал центром притяжения для специалистов в области туризма, гастрономии и сервиса. В этом году форум стал самым масштабным за всю историю: более 1000 участников и 58 спикеров, среди которых лидеры ресторанного и гостиничного бизнеса.

В своём выступлении на форуме Вараздат Миносян сказал: «Форум – это уникальная возможность для Абхазии, которая переживает сегодня период активного роста, особенно в туризме и сельском хозяйстве. Мы видим огромный потенциал в развитии этих направлений, которые являются ключевыми для нашей экономики. Форум, объединяющий экспертов со всей России, шеф-поваров, рестораторов, отельеров, маркетологов, управляющих и аналитиков, это дни вдохновения, обучения и обмена опытом, где рождаются идеи и укрепляются профессиональные связи».

Красноярский край принимает активное участие в реализации партнёрства между Абхазией и Россией. Например, семеро студентов из республики уже сейчас получают высшее образование в сфере гостеприимства в Институте гастрономии СФУ, который и стал одним из организаторов конкурса.

Форум проходит при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Впервые форум проводится в рамках Всероссийской недели гостеприимства.