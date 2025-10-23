В ГУДАУТЕ ПРОЙДЕТ ВТОРОЙ ТУР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ ВЫСШЕЙ ЛИГИ «Б»
Новости Четверг, 23 октября 2025 18:21
Сухум. 23 октября 2025. Абхазия-Информ. С 24 по 26 октября в детско-юношеской спортивной школе города Гудаута имени Михаила Чачба состоится второй тур чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «Б».
Хозяева площадки – волейбольная команда «Апсны» – примут участие в серии матчей против соперников из разных регионов России. В течение трех игровых дней абхазские спортсмены встретятся с командами «Волжанин-2» (Кострома), «Энергострой» (Москва) и «ИжГТУ – Динамо» (Ижевск).