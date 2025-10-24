ДЕЛЕГАЦИЯ МВД УЧАСТВУЕТ В МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ДВУСТОРОННЕГО КОМИТЕТА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Делегация МВД Республики Абхазия во главе с вице-премьером правительства, министром внутренних дел Робертом Киут прибыла в г. Сочи для участия в межведомственном заседании двустороннего Комитета органов внутренних дел приграничных регионов. Участие в мероприятии примут представители Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, МВД по Карачаево-Черкесской республике, Отдела МВД России по федеральной территории «Сириус» и МВД Республики Абхазия.

Делегаты обсудят вопросы, касающиеся противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предупреждения преступлений и правонарушений на приграничных территориях, а также организации совместных мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде.

Делегаты обсудят вопросы организации взаимодействия по оперативно-розыскному противодействию лидерам преступных сообществ, в частности - взаимодействие при выявлении групповых форм наркопреступности, а также совершенствование форм и методов организации экспертно-криминалистического обеспечения деятельности по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел.

После торжественной встречи руководители ведомств посетили «Завокзальный мемориальный комплекс» и возложили цветы сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г гг.