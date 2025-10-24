 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ МВД УЧАСТВУЕТ В МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ДВУСТОРОННЕГО КОМИТЕТА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ

Новости Пятница, 24 октября 2025 14:00
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ МВД УЧАСТВУЕТ В МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ДВУСТОРОННЕГО КОМИТЕТА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ

Сухум. 24 октября 2025. Абхазия-Информ. Делегация МВД Республики Абхазия во главе с вице-премьером правительства, министром внутренних дел Робертом Киут прибыла в г. Сочи для участия в межведомственном заседании двустороннего Комитета органов внутренних дел приграничных регионов. Участие в мероприятии примут представители Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, МВД по Карачаево-Черкесской республике, Отдела МВД России по федеральной территории «Сириус» и МВД Республики Абхазия.

Делегаты обсудят вопросы, касающиеся противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предупреждения преступлений и правонарушений на приграничных территориях, а также организации совместных мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде.

Делегаты обсудят вопросы организации взаимодействия по оперативно-розыскному противодействию лидерам преступных сообществ, в частности - взаимодействие при выявлении групповых форм наркопреступности, а также совершенствование форм и методов организации экспертно-криминалистического обеспечения деятельности по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел.

После торжественной встречи руководители ведомств посетили «Завокзальный мемориальный комплекс» и возложили цветы сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г гг.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 24 октября 2025 14:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-ЛАБОРАТОРИИ АЛИСЫ ГИЦБА РЖД ПЕРЕСТАЛИ ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ В БЕЛАРУСЬ И АБХАЗИЮ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВАМ О РОЖДЕНИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.