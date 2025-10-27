 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ПАМЯТИ САИДЫ ГУНБА

Новости Понедельник, 27 октября 2025 17:01
Оцените материал
(0 голосов)
ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ПАМЯТИ САИДЫ ГУНБА

Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. Итоги Открытого республиканского турнира по легкой атлетике памяти серебряного призера Олимпийских игр Саиды Гунба. Соревнования проходили среди спортсменов 2007 года рождения и старше, 2008-2009-2010 и 2011, 2012, 2013 годов рождения.

В беге на 100 метров первыми стали: Ксения Безрукова (Сухум), Ангелина Рущак (Сухум), Ариана Амичба (Сухум), Давид Дживиликян (Сухум), Амал Квеквескири (Сухум) и Никита Цвейба (Гудаута).

На втором месте: Даниэла Туркия (Сухум), Марианна Миносян (Сухум), Нина Рахманова (Гал), Леон Лакоба (Гудаута), Максим Базаров (Сухум) и Амиран Кецба (Гудаута).

На третьем месте: София Ашуба (Сухум), Даяна Ласурия (Сухум), Елизавета Гочян (Сухум), Наур Хондзия (Сухум), Лаша Арсия (Гудаута) и Айнар Кишмария (Сухум).

В беге на 200 метров победителями стали: Саломея Харазия (Сухум), Марианна Миносян (Сухум), Дамир Хмаил (Сухум), Давид Дживиликян (Сухум), Амиран Кецба (Гудаута).

Серебряными призерами стали: Маргарита Лахина (Сухум), Даниела Адлейба (Сухум), Александр Чачибая (Сухум), Алихан Ачба (Гудаута) и Эдуард Кимкетов (Сухум).

Бронзовыми призерами стали: Ксения Безрукова (Сухум), Даяна Ласурия (Сухум), Алекс Бокучава (Сухум), Дживан Дживиликян (Сухум) и Григорий Быков (Гал).

В беге на 400 метров первые места заняли: Саломея Харазия (Сухум), Нина Рахманова (Гал), Ангелина Рущак (Сухум), Дамир Хмаил (Сухум), Эмир Габуния (Сухум) и Никита Цвейба (Гудаута).

Вторыми стали: Даниэла Туркия (Сухум), Арианна Амичба (Сухум), Лада Габлая (Ткуарчал), Лаша Арсия (Гудаута), Леон Лакоба (Гудаута), Айнар Кишмария (Сухум).

На третьем месте: Маргарита Лахина (Сухум), Ульяна Григолия (Гудаута), Елизавета Гочан (Сухум), Дион Лакоба (Гудаута), Наур Хондзия (Сухум).

Первые места в метании копья заняли: Владимир Габуния (Сухум), Дамир Хмаил (Сухум), Эмир Габуния (Сухум), Щаризан Шакая (Сухум), Анастасия Губаз (Гудаута) и Валерия Бечвая (Ткуарчал).

На втором месте: Никита Цвейба (Гудаута), Амал Квеквескири (Сухум), Адриан Мазов (Сухум), Сабрина Мамед-оглы (Сухум), Расида Харания (Ткуарчал), Селена Кобахия (Гал).

Третьи места заняли: Константин Мазов (Сухум), Тимур Габуния (Сухум), Руслан Габуния (Сухум), Арианна Амичба (Сухум), Марианна Миносян (Сухум), Маргарита Лахина (Сухум).

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 27 октября 2025 17:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПРОХОДИТ КУБОК АБХАЗИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ «АПСНЫ» СЫГРАЛИ ДОМАШНЮЮ СЕРИЮ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.