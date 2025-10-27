ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ПАМЯТИ САИДЫ ГУНБА
Сухум. 27 октября 2025. Абхазия-Информ. Итоги Открытого республиканского турнира по легкой атлетике памяти серебряного призера Олимпийских игр Саиды Гунба. Соревнования проходили среди спортсменов 2007 года рождения и старше, 2008-2009-2010 и 2011, 2012, 2013 годов рождения.
В беге на 100 метров первыми стали: Ксения Безрукова (Сухум), Ангелина Рущак (Сухум), Ариана Амичба (Сухум), Давид Дживиликян (Сухум), Амал Квеквескири (Сухум) и Никита Цвейба (Гудаута).
На втором месте: Даниэла Туркия (Сухум), Марианна Миносян (Сухум), Нина Рахманова (Гал), Леон Лакоба (Гудаута), Максим Базаров (Сухум) и Амиран Кецба (Гудаута).
На третьем месте: София Ашуба (Сухум), Даяна Ласурия (Сухум), Елизавета Гочян (Сухум), Наур Хондзия (Сухум), Лаша Арсия (Гудаута) и Айнар Кишмария (Сухум).
В беге на 200 метров победителями стали: Саломея Харазия (Сухум), Марианна Миносян (Сухум), Дамир Хмаил (Сухум), Давид Дживиликян (Сухум), Амиран Кецба (Гудаута).
Серебряными призерами стали: Маргарита Лахина (Сухум), Даниела Адлейба (Сухум), Александр Чачибая (Сухум), Алихан Ачба (Гудаута) и Эдуард Кимкетов (Сухум).
Бронзовыми призерами стали: Ксения Безрукова (Сухум), Даяна Ласурия (Сухум), Алекс Бокучава (Сухум), Дживан Дживиликян (Сухум) и Григорий Быков (Гал).
В беге на 400 метров первые места заняли: Саломея Харазия (Сухум), Нина Рахманова (Гал), Ангелина Рущак (Сухум), Дамир Хмаил (Сухум), Эмир Габуния (Сухум) и Никита Цвейба (Гудаута).
Вторыми стали: Даниэла Туркия (Сухум), Арианна Амичба (Сухум), Лада Габлая (Ткуарчал), Лаша Арсия (Гудаута), Леон Лакоба (Гудаута), Айнар Кишмария (Сухум).
На третьем месте: Маргарита Лахина (Сухум), Ульяна Григолия (Гудаута), Елизавета Гочан (Сухум), Дион Лакоба (Гудаута), Наур Хондзия (Сухум).
Первые места в метании копья заняли: Владимир Габуния (Сухум), Дамир Хмаил (Сухум), Эмир Габуния (Сухум), Щаризан Шакая (Сухум), Анастасия Губаз (Гудаута) и Валерия Бечвая (Ткуарчал).
На втором месте: Никита Цвейба (Гудаута), Амал Квеквескири (Сухум), Адриан Мазов (Сухум), Сабрина Мамед-оглы (Сухум), Расида Харания (Ткуарчал), Селена Кобахия (Гал).
Третьи места заняли: Константин Мазов (Сухум), Тимур Габуния (Сухум), Руслан Габуния (Сухум), Арианна Амичба (Сухум), Марианна Миносян (Сухум), Маргарита Лахина (Сухум).