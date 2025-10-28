ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ И КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. Правительство одобрило представленный Министерством экономики Республики Абхазия, согласованный с Министерством иностранных дел Республики Абхазия, Министерством юстиции Республики Абхазия, Министерством финансов Республики Абхазия и иными центральными органами государственного управления Республики Абхазия проект Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Кабардино-Балкарской Республики (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Министерству экономики делегированы полномочия на ведение переговоров и подписание проекта Соглашения, указанного в пункте первом настоящего Постановления с правом вносить изменения, не имеющие принципиального характера.
Ключевыми направлениями сотрудничества являются: организация совместных выставочно-ярмарочных мероприятий; содействие взаимному продвижению продукции и услуг; налаживание обмена актуальной информацией по вопросам развития двусторонних торгово-экономических отношений.
Срок действия соглашения составляет пять лет с возможностью автоматической пролонгации.
