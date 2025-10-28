 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ И КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Вторник, 28 октября 2025 16:52
Оцените материал
(0 голосов)
ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ И КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 28 октября 2025. Абхазия-Информ. Правительство одобрило представленный Министерством экономики Республики Абхазия, согласованный с Министерством иностранных дел Республики Абхазия, Министерством юстиции Республики Абхазия, Министерством финансов Республики Абхазия и иными центральными органами государственного управления Республики Абхазия проект Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Кабардино-Балкарской Республики (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Министерству экономики делегированы полномочия на ведение переговоров и подписание проекта Соглашения, указанного в пункте первом настоящего Постановления с правом вносить изменения, не имеющие принципиального характера.

Ключевыми направлениями сотрудничества являются: организация совместных выставочно-ярмарочных мероприятий; содействие взаимному продвижению продукции и услуг; налаживание обмена актуальной информацией по вопросам развития двусторонних торгово-экономических отношений.

Срок действия соглашения составляет пять лет с возможностью автоматической пролонгации.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 28 октября 2025 17:02

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ КОЛОКОЛЬНЯ ХРАМА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА В С. ПАКУАШЬ ГТК АБХАЗИИ И ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.