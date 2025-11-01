ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» ИЗМЕНИЛ РАСПИСАНИЕ
Сухум. 1 нобря 2025. Абхазия-Информ. Расписание электропоезда «Диоскурия» изменилось, сообщили в АЖД.
№ 929 Имеретинский Курорт – Сухум отправляется в 20:55 и прибывает в 00:29.
№ 930 Сухум – Имеретинский Курорт отправляется в 05:40 и прибывает в 09:50.
Поезд делает остановки на станциях Веселое, Цандрыпш, Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбь, Гудаута, Псырцха, Новый Афон, Сухум.
Электропоезд «Диоскурия» начал курсировать дважды в день 1 мая 2025 и перевез более 130 тысяч пассажиров. Ранее рейс № 929 отправлялся в 20:25 и прибывал в 23:59, а рейс № 930 – в 05:40 и прибывал в 09:15.
