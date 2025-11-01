 

ТРИ НОВЫХ «АТОМКЛАССА» ОТКРЫЛИСЬ В АБХАЗИИ

Новости Суббота, 01 ноября 2025 14:19
ТРИ НОВЫХ «АТОМКЛАССА» ОТКРЫЛИСЬ В АБХАЗИИ

Сухум. 1 ноября 2025. Абхазия-Информ. В рамках проекта «Школа Росатома» и при поддержке фонда «АТР АЭС» в школах Абхазии открылись три современных «атомкласса» – в Сухуме и Пицунде.

В средней школе №2 имени А.С. Пушкина (г. Сухум) после реновации открылся специализированный кабинет с современным оборудованием. Его посетили заместитель гендиректора «Концерна Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава и руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова. Гостям представили выставку работ школьников на абхазскую тематику и показали обновлённый компьютерный класс.

Особенным моментом стало вручение детям сертификатов на поездку в Москву на новогодние праздники – трёхдневная программа от «Школы Росатома» подарит ребятам незабываемые впечатления.

Также открылись два новых класса с физико-математическим уклоном в школах Пицунды. Всего в Абхазии уже пять «атомклассов» – это наибольшее количество за пределами России.

Программа «Атомклассы» действует с 2011 года. Сегодня в ней участвуют более 100 школ, включая зарубежные. Она помогает школьникам глубже изучать математику, физику, информатику и естественные науки, участвовать в олимпиадах, получать путёвки в «Артек» и «Орлёнок» и поступать в ведущие технические вузы.

