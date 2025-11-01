ТРИ НОВЫХ «АТОМКЛАССА» ОТКРЫЛИСЬ В АБХАЗИИ

Сухум. 1 ноября 2025. Абхазия-Информ. В рамках проекта «Школа Росатома» и при поддержке фонда «АТР АЭС» в школах Абхазии открылись три современных «атомкласса» – в Сухуме и Пицунде.

В средней школе №2 имени А.С. Пушкина (г. Сухум) после реновации открылся специализированный кабинет с современным оборудованием. Его посетили заместитель гендиректора «Концерна Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава и руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова. Гостям представили выставку работ школьников на абхазскую тематику и показали обновлённый компьютерный класс.