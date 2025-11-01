РЕКОНСТРУКЦИЯ СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ПОДРОБНО ОБСУЖДАЕТСЯ И КОЛЛЕКТИВНО УТВЕРЖДАЕТСЯ

Сухум. 1 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. Сохранение исторического облика при реконструкции набережной Махаджиров – главная тема прошедшего заседания Градостроительного совета в Администрации Сухума. В его работе приняли участие мэр Тимур Агрба, его заместители Константин Тарба и Инал Авидзба. В работе совета также участвовали специалисты инициативной группы «Хара Хакалак» («Наш город»), представители различных архитектурных бюро, активисты общественных организаций и др.

Сухумская набережная является объектом историко-культурного наследия, и главная концепция реконструкции – сохранение ее исторического облика.

План реконструкции набережной уже утвержден. Но прежде чем подрядные организации приступят к строительным работам, городские власти и общественность еще раз обсудят детали, а именно материал для облицовки парапета набережной. Выбор встал между известняком и гранитом.

Мэр Тимур Агрба: «Уже более полугода разрабатывается проект реконструкции набережной. Градсовет по этому поводу собирался. Детали мы обсуждали. Сегодня уже на финальной стадии. Уже приступят к работам, но мы бы хотели с вами обсудить некоторые детали по набережной».

Тимур Агрба рассказал о демонтаже несуразных торговых объектов и павильонов.

«Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех предпринимателей, которые услышали нас и без каких-либо вопросов демонтировали все свои торговые павильоны. На мой взгляд, и без реконструкции набережная уже обретает более благородную форму, исторический облик», – сказал Тимур Агрба.

Мэр предлагает гранитное покрытие набережной, как наиболее качественное и долговечное, ссылаясь на то, что есть местные производители этого материала с соответствующей ценой и качеством.

«Поэтому мы, скорее всего, будем делать выбор в сторону гранита. Я свое мнение вам говорю», – сказал мэр.

Однако не все члены Градсовета с этим согласны. Многие считают, что покрытие Набережной должно быть из известняка, а также одинаковым по цвету и материалу с парапетами.

Каждый нюанс реконструкции набережной подробно обсуждается, рассматривается и коллективно утверждается.

Поэтому на заседании Градостроительного совета было принято решение для наглядности подготовить два образца участка набережной. Первый с использованием известняка, второй – с использованием гранита. Таким образом, будет проведено другое выездное совещание Градсовета для обсуждения разнх вариантов облицовки, что позволит принять взвешенное решение.

Также сухумский мэр Темур Агрба сообщил, что уже готов эскиз пирса. Подрядные организации готовы приступить к реконструкции, в тех же параметрах, что и раньше.

Темур Агрба внес на рассмотрение Градсовета обращение одного предпринимателя о строительстве торгового ряда по проспекту Аиайра (Мира), вдоль забора теннисных кортов. Проект единогласно был отклонен.

Члены Градсовета повторно рассмотрели проект строительства Зала тяжелой атлетики в Парке им. Н. Курченко. Глава Сухума рассказал, что в администрацию обратился предприниматель готовый построить и подарить столице Спортивный комплекс.

Об этом сообщает сайт столицы.