ПЕРВЫЙ САМОЛЕТ «РУСЛАЙН» ОТКРЫЛ РЕГУЛЯРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ
Сухум. 1 ноября 2025. Абхазия-Информ. Сегодня, авиакомпания «РусЛайн» возобновила прямые рейсы Москва (Внуково) – Сухум.
Первый самолет уже прилетел, открывая регулярное авиасообщение.
Полеты будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам.
Время в пути на комфортабельных 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200 составит 3 часа 40 минут.
Думаю, у вас в Абхазии туристический сезон круглый год, – пассажиры рейса Москва-Сухум, прибывшего сегодня в аэропорт абхазской столицы поделились впечатлениями о полёте.
«Самолёт летел великолепно, быстро прилетели, пилот – замечательный! В общем, всё здорово», – рассказала Юлия, одна из пассажиров воздушного судна.
По словам Юлии, прямые рейсы между Россией и Абхазией – это очень удобно, а время в пути из Москвы, которое сократилось до 3 часов 40 минут особенно радует.
