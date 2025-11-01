ПЕРВЫЙ САМОЛЕТ «РУСЛАЙН» ОТКРЫЛ РЕГУЛЯРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ

Думаю, у вас в Абхазии туристический сезон круглый год, – пассажиры рейса Москва-Сухум, прибывшего сегодня в аэропорт абхазской столицы поделились впечатлениями о полёте.

«Самолёт летел великолепно, быстро прилетели, пилот – замечательный! В общем, всё здорово», – рассказала Юлия, одна из пассажиров воздушного судна.

По словам Юлии, прямые рейсы между Россией и Абхазией – это очень удобно, а время в пути из Москвы, которое сократилось до 3 часов 40 минут особенно радует.