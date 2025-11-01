 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

ПЕРВЫЙ САМОЛЕТ «РУСЛАЙН» ОТКРЫЛ РЕГУЛЯРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ

ПЕРВЫЙ САМОЛЕТ «РУСЛАЙН» ОТКРЫЛ РЕГУЛЯРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ

Сухум. 1 ноября 2025. Абхазия-Информ. Сегодня, авиакомпания «РусЛайн» возобновила прямые рейсы Москва (Внуково) – Сухум.

Первый самолет уже прилетел, открывая регулярное авиасообщение.

Полеты будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам.

Время в пути на комфортабельных 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200 составит 3 часа 40 минут.

Думаю, у вас в Абхазии туристический сезон круглый год, – пассажиры рейса Москва-Сухум, прибывшего сегодня в аэропорт абхазской столицы поделились впечатлениями о полёте.

«Самолёт летел великолепно, быстро прилетели, пилот – замечательный! В общем, всё здорово», – рассказала Юлия, одна из пассажиров воздушного судна.

По словам Юлии, прямые рейсы между Россией и Абхазией – это очень удобно, а время в пути из Москвы, которое сократилось до 3 часов 40 минут особенно радует.

