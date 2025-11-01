 

июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
БОЛЕЕ 1000 УЧАСТНИКОВ ЗАЯВИЛИСЬ НА КОНКУРС «ГОСТЕПРИИМНАЯ АБХАЗИЯ»

Новости Суббота, 01 ноября 2025 14:31
Сухум. 1 ноября 2025. Абхазия-Информ. Регистрация на конкурс лучших туристических инициатив завершилась – за время заявочной кампании, которая стартовала 7 августа, поступило 1033 заявки. Впереди у конкурсантов – неделя на доработку проектов и прохождение онлайн-этапов тестирования.

Инициатива была представлена финалистом «Команды Абхазии» Максимом Гумба на встрече с президентом Республики Абхазия Бадрой Гунба и первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Конкурс создан по модели «Мастеров гостеприимства» и реализуется при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Основные факты:

– 55% участников – в возрасте от 18 до 35 лет;

– 21 трек: от горного и гастротуризма до медийного продвижения;

– лидеры по числу идей: «Развлечения», «Этнотуризм», «Гастротуризм», «Экскурсионная деятельность».

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что конкурс станет источником нового кадрового резерва в туризме, а генеральный директор АНО «Команда Абхазии» Георгий Габуния подчеркнул: цель – создание устойчивой экосистемы гостеприимства.

Все зарегистрированные участники уже проходят онлайн-обучение и тестирование, по итогам которого лучшие проекты попадут в акселератор – двухэтапную образовательную программу с экспертами и наставниками.

Победителей ждут:

– гранты до 1 млн рублей;

– преференции в размещении и аренде;

– стажировки в туриндустрии России и Абхазии;

– звание «Мастер гостеприимства Абхазии».

Организатором конкурса «Гостеприимная Абхазия» выступает АНО «Команда Абхазии». Соорганизатором конкурса является президентская платформа «Россия – страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Администрации президента и Министерства туризма Республики Абхазия.

