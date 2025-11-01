БОЛЕЕ 1000 УЧАСТНИКОВ ЗАЯВИЛИСЬ НА КОНКУРС «ГОСТЕПРИИМНАЯ АБХАЗИЯ»

Сухум. 1 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. Регистрация на конкурс лучших туристических инициатив завершилась – за время заявочной кампании, которая стартовала 7 августа, поступило 1033 заявки. Впереди у конкурсантов – неделя на доработку проектов и прохождение онлайн-этапов тестирования.

Инициатива была представлена финалистом «Команды Абхазии» Максимом Гумба на встрече с президентом Республики Абхазия Бадрой Гунба и первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Конкурс создан по модели «Мастеров гостеприимства» и реализуется при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Основные факты:

– 55% участников – в возрасте от 18 до 35 лет;

– 21 трек: от горного и гастротуризма до медийного продвижения;

– лидеры по числу идей: «Развлечения», «Этнотуризм», «Гастротуризм», «Экскурсионная деятельность».

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что конкурс станет источником нового кадрового резерва в туризме, а генеральный директор АНО «Команда Абхазии» Георгий Габуния подчеркнул: цель – создание устойчивой экосистемы гостеприимства.

Все зарегистрированные участники уже проходят онлайн-обучение и тестирование, по итогам которого лучшие проекты попадут в акселератор – двухэтапную образовательную программу с экспертами и наставниками.

Победителей ждут:

– гранты до 1 млн рублей;

– преференции в размещении и аренде;

– стажировки в туриндустрии России и Абхазии;

– звание «Мастер гостеприимства Абхазии».

Организатором конкурса «Гостеприимная Абхазия» выступает АНО «Команда Абхазии». Соорганизатором конкурса является президентская платформа «Россия – страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Администрации президента и Министерства туризма Республики Абхазия.