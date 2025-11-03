 

ПЛАН ЗА ОКТЯБРЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 101 %

Новости Понедельник, 03 ноября 2025 13:16
ПЛАН ЗА ОКТЯБРЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 101 %

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Информ. В октябре 2025 года при плане в размере 435,0 млн рублей таможенными органами начислено таможенных платежей 440,7 млн рублей, план за октябрь выполнен на 101 %.

По итогам за десять месяцев текущего года таможенными органами начислено 3 млрд 758,1 млн рублей, что в сравнении с показателями за аналогичный период 2024 года больше на 349,7 млн рублей (за десять месяцев 2024 года было начислено 3 млрд 408,4 млн рублей).

План по начислению таможенных платежей за десять месяцев 2025 года выполнен на 100,2%.

