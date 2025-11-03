 

ВЕСЬ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ГАИ МВД В ВЫХОДНЫЕ ДНИ НЕС СЛУЖБУ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Понедельник, 03 ноября 2025
ВЕСЬ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ГАИ МВД В ВЫХОДНЫЕ ДНИ НЕС СЛУЖБУ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с приказом вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут все выходные сотрудники Госавтоинспекции работали в усиленном режиме, проводя рейдовые мероприятия по всем районам республики. Рейды проходили под личным контролем замминистра Беслана Чкадуа.

Как отмечают руководители МВД, несмотря на предпринимаемые меры ситуация на дорогах страны остается сложной. Водители грубо нарушают и пренебрегают правилами дорожного движения, что зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям, в том числе, с летальным исходом. Руководство Министерства внутренних дел призывает водителей к ответственности и сознательности при управлении транспортным средством.

Основной упор сотрудники милиции делают на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Таковых за прошедший октябрь было выявлено 176 человек.

Проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение аварийности на дорогах страны. У всех нетрезвых водителей, а также водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, транспортные средства изъяты и отправлены на служебную стоянку УГАИ МВД Абхазии. Таким образом, всего за октябрь был изъят 321 автомобиль.

В проведении мероприятий задействован весь личный состав всех подразделений ГАИ. Несмотря на сложную дорожную ситуацию, сотрудниками Госавтоинспекции предпринимаются все необходимые меры для организации безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 2 раз

