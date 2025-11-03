ЗАПУСК НОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА АБХАЗИИ

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. 6 ноября 2025 года в Очамчырском районе состоится первый фестиваль «Маршруты здоровья» – масштабное событие, знаменующее тестовый запуск одноименного спортивно-туристического кластера в восточной части Абхазии. Организованный АНО «Команда Абхазии» совместно с АНО «Россия – страна возможностей», проект призван развивать круглогодичный туризм, объединяя идеи участников конкурса «Гостеприимная Абхазия» в области спортивного, приключенческого, этно-, гастро- и агротуризма.

Начало мероприятий: 11:00.

Активные старты (с 10:30): веломаршруты №1 и №2, забег, скандинавская ходьба (старт от Абжуйского шоссе/чайсовхоза «Моква» или с. Арасадзых, финиш – ипподром с. Моква).

Кульминация и зрелища:

12:00 – Финиш раллийного маршрута (с. Акуаскиа – ипподром с. Моква).

12:45 – Торжественное приземление группы парашютистов (взлёт с аэродрома Баслаху).

11:00–13:00 – Работа воздушного шара на ипподроме.

11:00 – Открытие фестивальной площадки на ипподроме.

14:00 – 15:00 – Эндуро-квадро зона (вблизи Очамчыры, асфальтный завод).

Принять участие может каждый! Выберите свой маршрут и станьте частью важного события!

Проект «Маршруты здоровья» был презентован 29 сентября президенту Республики Абхазия Бадре Гунба и первому заместителю Администрации президента Российской Федерации Сергею Кириенко.

Контактный телефон: +7 (940) 904-40-00