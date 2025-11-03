 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАПУСК НОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 03 ноября 2025 17:27
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАПУСК НОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА АБХАЗИИ

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Информ. 6 ноября 2025 года в Очамчырском районе состоится первый фестиваль «Маршруты здоровья» – масштабное событие, знаменующее тестовый запуск одноименного спортивно-туристического кластера в восточной части Абхазии. Организованный АНО «Команда Абхазии» совместно с АНО «Россия – страна возможностей», проект призван развивать круглогодичный туризм, объединяя идеи участников конкурса «Гостеприимная Абхазия» в области спортивного, приключенческого, этно-, гастро- и агротуризма.

Начало мероприятий: 11:00.

Активные старты (с 10:30): веломаршруты №1 и №2, забег, скандинавская ходьба (старт от Абжуйского шоссе/чайсовхоза «Моква» или с. Арасадзых, финиш – ипподром с. Моква).

Кульминация и зрелища:

12:00 – Финиш раллийного маршрута (с. Акуаскиа – ипподром с. Моква).

12:45 – Торжественное приземление группы парашютистов (взлёт с аэродрома Баслаху).

11:00–13:00 – Работа воздушного шара на ипподроме.

11:00 – Открытие фестивальной площадки на ипподроме.

14:00 – 15:00 – Эндуро-квадро зона (вблизи Очамчыры, асфальтный завод).

Принять участие может каждый! Выберите свой маршрут и станьте частью важного события!

Проект «Маршруты здоровья» был презентован 29 сентября президенту Республики Абхазия Бадре Гунба и первому заместителю Администрации президента Российской Федерации Сергею Кириенко.

Контактный телефон: +7 (940) 904-40-00

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 03 ноября 2025 17:28

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЕСЬ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ГАИ МВД В ВЫХОДНЫЕ ДНИ НЕС СЛУЖБУ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ ДУЭТ ИЗ АБХАЗИИ ПРИГЛАШЁН В ФИНАЛ ПРОЕКТА «ИМПРОВИЗАЦИЯ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.