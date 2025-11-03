 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДУЭТ ИЗ АБХАЗИИ ПРИГЛАШЁН В ФИНАЛ ПРОЕКТА «ИМПРОВИЗАЦИЯ»

Новости Понедельник, 03 ноября 2025 17:29
Оцените материал
(0 голосов)
ДУЭТ ИЗ АБХАЗИИ ПРИГЛАШЁН В ФИНАЛ ПРОЕКТА «ИМПРОВИЗАЦИЯ»

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Информ. Две команды-дуэты из Абхазии приняли участие в масштабном проекте «Импровизация», организованном студенческим сообществом «Твой ход». Мероприятие прошло в Московском государственном строительном университете (МГСУ) и собрало талантливую молодежь из разных регионов России, среди которых Татарстан, Чечня, Тамбов и многие другие.

Абхазские участники достойно представили республику: один из дуэтов сумел выйти в финал и в упорной борьбе занял почетное второе место, уступив победителям всего несколько баллов. Более того, этот же дуэт получил приглашение на финальные игры проекта, которые состоятся в декабре.

Отдельно отметим, что благодаря этому успеху в Абхазском государственном университете в скором времени начнет работу собственная команда по импровизации. Присоединиться к ней сможет каждый заинтересованный студент, желающий проявить себя, развить навыки публичного выступления и представить Абхазию на будущих мероприятиях проекта.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 03 ноября 2025 17:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАПУСК НОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА АБХАЗИИ КОМАНДА РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА СТАЛА ТРЕХКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.