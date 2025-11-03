ДУЭТ ИЗ АБХАЗИИ ПРИГЛАШЁН В ФИНАЛ ПРОЕКТА «ИМПРОВИЗАЦИЯ»

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. Две команды-дуэты из Абхазии приняли участие в масштабном проекте «Импровизация», организованном студенческим сообществом «Твой ход». Мероприятие прошло в Московском государственном строительном университете (МГСУ) и собрало талантливую молодежь из разных регионов России, среди которых Татарстан, Чечня, Тамбов и многие другие.

Абхазские участники достойно представили республику: один из дуэтов сумел выйти в финал и в упорной борьбе занял почетное второе место, уступив победителям всего несколько баллов. Более того, этот же дуэт получил приглашение на финальные игры проекта, которые состоятся в декабре.

Отдельно отметим, что благодаря этому успеху в Абхазском государственном университете в скором времени начнет работу собственная команда по импровизации. Присоединиться к ней сможет каждый заинтересованный студент, желающий проявить себя, развить навыки публичного выступления и представить Абхазию на будущих мероприятиях проекта.