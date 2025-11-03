 

АГУ И РСО ОБСУДИЛИ СОВМЕСТНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Понедельник, 03 ноября 2025 17:34
АГУ И РСО ОБСУДИЛИ СОВМЕСТНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Информ. Заместитель проректора по молодёжной политике Абхазского государственного университета Юрий Трувалёв принимает участие во Всероссийском совещании руководителей региональных отделений Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (МООО «РСО»). Совещание проводится Центральным штабом РСО в Москве с 31 октября по 4 ноября 2025 года в мультиформатном пространстве «СО.Здание».

В рамках программы совещания состоялась рабочая встреча Юрия Трувалёва с руководством Центрального штаба РСО. На встрече присутствовали руководитель (командир) Центрального штаба Ярослав Зубащенко и руководитель аппарата Ксения Пискарёва.

В рамках встречи обсуждались вопросы налаживания и укрепления двустороннего сотрудничества. Также была рассмотрена возможность проведения совместных мероприятий – образовательных, культурных и патриотических, что позволит укрепить взаимодействие между студенческими сообществами.

Отдельно был рассмотрен вопрос трудоустройства студентов Абхазии на объектах в Российской Федерации на летний период.

После встречи Юрий Трувалёв посетил Музей Российских студенческих отрядов и оставил запись в Книге гостей музея РСО.

Об этом сообщает сайт АГУ.

Последнее изменение Понедельник, 03 ноября 2025 17:39

