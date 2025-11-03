 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
В АБХАЗИИ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО КГ МАНДАРИНОВ МОЖНО ПРОВОЗИТЬ ТУРИСТАМ

03 ноября 2025
Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Информ. Абхазские мандарины, сезон которых стартовал осенью, могут вывозиться из республики российскими туристами без фитосанитарных документов в ограниченном объеме, напомнили в таможенном комитете Абхазии.

Через границу РФ и Абхазии можно провести до 5 кг цитрусовых, провоз большего объема потребует определенных документов, сообщили в Государственном таможенном комитете Абхазии.

Российские туристы и жители Абхазии могут вывезти до 5 кг мандаринов без каких-либо препятствий. Если провезти планируется 5-25 кг, потребуется предоставить на границе фитосанитарный сертификат, если партия цитрусовых превысит 25 кг, ее необходимо будет задекларировать, а также уплатить пошлину.

В таможенном комитете Абхазии уточнили, что озвученные нормы действуют при пересечении границы любым видом транспорта – поездом, автомобилем или самолетом.

Незадекларированные цитрусы подлежат изъятию, предупредили на таможне.

Отметим, что в этом году с начала старта цитрусового сезона из Абхазии в Россию поступило на 1 ноября порядка 1,5 тыс. т цитрусовых – в два раза больше мандаринов, чем на это же время в 2024 году.

Сезон в этом году начался в конце сентября.

