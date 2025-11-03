В АБХАЗИИ СОЧЛИ ТЕКУЩИЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НЕОБОСНОВАННЫМИ

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. /ТАСС/. Действующие тарифы на электроэнергию в Абхазии не позволяют в полной мере покрыть расходы на содержание и модернизацию электроэнергетической инфраструктуры страны. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Абхазии, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Стоимость одного кВтч для физлиц, потребляющих электроэнергию в бытовых целях, при наличии одной фазы составляет 1,7 рубля, при наличии трех фаз – 2,2 рубля. Юрлица платят за один кВтч – 3,2 рубля. До 2022 года физлица и юрлица платили 40 и 80 копеек соответственно за один кВтч.

С 1 августа Абхазия приобретает коммерческий переток из России в ночные часы и в выходные дни в связи с тем, что в этот период цена перетока самая низкая.

«Но даже при этом мы закупаем его по цене в среднем в два раза выше, чем средневзвешенный тариф на электроэнергию в Абхазии. Действующие тарифы на электроэнергию не являются экономически обоснованными, не учитывают все объективные затраты, необходимые на модернизацию и поддержание сетевого хозяйства», – говорится в сообщении. В Минэнерго уточнили, что на коммерческий переток с августа потрачено 261 млн рублей.

Закупка коммерческого перетока из России позволяет сэкономить выработку на Ингурской ГЭС и сохранить на зиму более высокий уровень воды в плотине станции. В результате уровень запаса воды в Джварском водохранилище на 1 ноября выше аналогичного показателя 2024 года на 56 метров.

Современное состояние электроэнергетической инфраструктуры Абхазии в министерстве характеризуют высоким уровнем износа и устареванием сетевого оборудования, что приводит к значительным потерям при передаче электроэнергии, в отдельных случаях к низкому напряжению в распределительных сетях.

«Чтобы избежать крупных аварий и дефицита мощности в будущем, что негативно воздействует на национальную экономику и общество, энергосистема Абхазии должна идти по пути своевременной модернизации», – считают в министерстве.

В ведомстве уточняют, что потребление электроэнергии в стране за девять месяцев 2025-го сократилось к аналогичному периоду 2024 года на 65 млн кВтч и составило 1,79 млрд кВтч. Сэкономленный объем, эквивалентный 200 млн рублей, позволяет сократить расходы для покрытие дефицита электроэнергии.