ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В АБХАЗИИ СОЧЛИ ТЕКУЩИЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НЕОБОСНОВАННЫМИ

Новости Понедельник, 03 ноября 2025 17:40
В АБХАЗИИ СОЧЛИ ТЕКУЩИЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НЕОБОСНОВАННЫМИ

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Действующие тарифы на электроэнергию в Абхазии не позволяют в полной мере покрыть расходы на содержание и модернизацию электроэнергетической инфраструктуры страны. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Абхазии, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Стоимость одного кВтч для физлиц, потребляющих электроэнергию в бытовых целях, при наличии одной фазы составляет 1,7 рубля, при наличии трех фаз – 2,2 рубля. Юрлица платят за один кВтч – 3,2 рубля. До 2022 года физлица и юрлица платили 40 и 80 копеек соответственно за один кВтч.

С 1 августа Абхазия приобретает коммерческий переток из России в ночные часы и в выходные дни в связи с тем, что в этот период цена перетока самая низкая.

«Но даже при этом мы закупаем его по цене в среднем в два раза выше, чем средневзвешенный тариф на электроэнергию в Абхазии. Действующие тарифы на электроэнергию не являются экономически обоснованными, не учитывают все объективные затраты, необходимые на модернизацию и поддержание сетевого хозяйства», – говорится в сообщении. В Минэнерго уточнили, что на коммерческий переток с августа потрачено 261 млн рублей.

Закупка коммерческого перетока из России позволяет сэкономить выработку на Ингурской ГЭС и сохранить на зиму более высокий уровень воды в плотине станции. В результате уровень запаса воды в Джварском водохранилище на 1 ноября выше аналогичного показателя 2024 года на 56 метров.

Современное состояние электроэнергетической инфраструктуры Абхазии в министерстве характеризуют высоким уровнем износа и устареванием сетевого оборудования, что приводит к значительным потерям при передаче электроэнергии, в отдельных случаях к низкому напряжению в распределительных сетях.

«Чтобы избежать крупных аварий и дефицита мощности в будущем, что негативно воздействует на национальную экономику и общество, энергосистема Абхазии должна идти по пути своевременной модернизации», – считают в министерстве.

В ведомстве уточняют, что потребление электроэнергии в стране за девять месяцев 2025-го сократилось к аналогичному периоду 2024 года на 65 млн кВтч и составило 1,79 млрд кВтч. Сэкономленный объем, эквивалентный 200 млн рублей, позволяет сократить расходы для покрытие дефицита электроэнергии.

