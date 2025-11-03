2,175 ТЫС. ТОНН МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОН
Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Информ. С 16 октября в Россию было экспортировано 2 175 тонн мандаринов. За аналогичный период прошлого года – 1 670 тонн мандаринов.
Также экспортировано:
– 648 тонн фейхоа (665 тонны в 2024 г.),
– 105 тонн хурмы (102 тонн в 2024 г.),
– 100 тонн лимонов (103 тонн в 2024 г.).
По данным Министерства сельского хозяйства, планируется экспортировать 33 тысячи тонн абхазских мандаринов до конца сезона.
