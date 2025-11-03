 

2,175 ТЫС. ТОНН МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОН

Новости Понедельник, 03 ноября 2025 17:48
2,175 ТЫС. ТОНН МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОН

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Информ. С 16 октября в Россию было экспортировано 2 175 тонн мандаринов. За аналогичный период прошлого года – 1 670 тонн мандаринов.

Также экспортировано:

– 648 тонн фейхоа (665 тонны в 2024 г.),

– 105 тонн хурмы (102 тонн в 2024 г.),

– 100 тонн лимонов (103 тонн в 2024 г.).

По данным Министерства сельского хозяйства, планируется экспортировать 33 тысячи тонн абхазских мандаринов до конца сезона.

Понедельник, 03 ноября 2025 17:51

