В АБХАЗИИ НАХОДЯТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ МЧС РОССИИ
Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Информ. В течение всей минувшей недели группа специалистов МЧС России работала по всей Абхазии. Российские специалисты посетили районные подразделения республики, интересовались каждодневными заботами своих абхазских коллег, ознакомились с техническим состоянием пожарно-спасательных частей, особенностями работы в горной местности и на море.
Приезд группы специалистов МЧС России в Абхазии был инициирован на недавней встрече глав спасательных ведомств наших стран Александра Куренкова и Льва Квициния в Москве.
Подробный профессиональный анализ позволил спасателям обеих стран наметить конкретные первоочередные меры по совершенствованию работы по части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с учетом последних разработок в данной области.
