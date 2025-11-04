ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. Премьер-министр Владимир Делба поздравил председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днем народного единства. В поздравительном адресе говорится:

примите сердечные поздравления по случаю государственного праздника – Дня народного единства.

Этот праздник несет в себе глубокий исторический смысл и ценности современной России, он олицетворяет духовную силу россиян, их сплоченность перед любыми вызовами и стремление к общим целям. Единство позволяет дружественному народу Российской Федерации преодолевать любые трудности и строить сильное, процветающее суверенное государство.

Наши народы нацелены на укрепление союзнических отношений, и эта нацеленность задает тон двустороннему сотрудничеству на уровне правительств Абхазии и России.

Уверены, что при Вашей поддержке абхазо-российское стратегическое партнерство будет наращиваться. Со своей стороны вновь подтверждаем готовность к активному взаимодействию по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной деятельности на благо народа и Российского государства. Видим в этом залог нашего общего успеха».