 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛАША АШУБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПАЛАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Новости Вторник, 04 ноября 2025 12:37
Оцените материал
(0 голосов)
ЛАША АШУБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПАЛАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба поздравил руководителей палат Федерального Собрания Российской Федерации с государственным праздником Российской Федерации – Днём народного единства.

В поздравлении спикера Парламента Лаши Ашуба, направленном на имя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, в частности, говорится: «Россия – многонациональная страна, в которой каждый народ самобытен, обладает собственной культурой, языком, историческим наследием. Россия сильна традициями народного единения, сплочённостью перед лицом опасности и вокруг созидательных целей».

Обращаясь к председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, Лаша Ашуба, сказал: «От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с Днем народного единства, который олицетворяет сплочённость и нерушимость Российского государства!

Россия – это держава с вековыми традициями народного единения и народом, способным идти к большим целям».

Спикер Парламента Республики Абхазия пожелал членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы и всему российскому народу мира и успехов в дальнейшем развитии государства.

От имени депутатов Парламента спикер Лаша также направил поздравление чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину: «Сплочённость многонационального российского народа, его духовное единение являются важными составляющими успешного развития и благополучия страны».

Лаша Ашуба пожелал Михаилу Шургалину и всем сотрудникам Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия крепкого здоровья и успехов в работе.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 04 ноября 2025 12:41

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА БАДРА ГУНБА ПОДВЕЛ ИТОГИ МАСШТАБНЫХ УЧЕНИЙ ВС АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.