ЛАША АШУБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПАЛАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба поздравил руководителей палат Федерального Собрания Российской Федерации с государственным праздником Российской Федерации – Днём народного единства.

В поздравлении спикера Парламента Лаши Ашуба, направленном на имя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, в частности, говорится: «Россия – многонациональная страна, в которой каждый народ самобытен, обладает собственной культурой, языком, историческим наследием. Россия сильна традициями народного единения, сплочённостью перед лицом опасности и вокруг созидательных целей».

Обращаясь к председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, Лаша Ашуба, сказал: «От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с Днем народного единства, который олицетворяет сплочённость и нерушимость Российского государства!

Россия – это держава с вековыми традициями народного единения и народом, способным идти к большим целям».

Спикер Парламента Республики Абхазия пожелал членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы и всему российскому народу мира и успехов в дальнейшем развитии государства.

От имени депутатов Парламента спикер Лаша также направил поздравление чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину: «Сплочённость многонационального российского народа, его духовное единение являются важными составляющими успешного развития и благополучия страны».

Лаша Ашуба пожелал Михаилу Шургалину и всем сотрудникам Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия крепкого здоровья и успехов в работе.